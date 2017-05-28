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Белорусов, пострадавших в ДТП в Прикамье, выпишут на этой неделе

29.05.2017 11:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Граждан Беларуси, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Пермском крае, выпишут из больницы в течение недели, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Белорусов, пострадавших в ДТП в Прикамье, выпишут на этой неделе
© Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Жуткое ДТП в Прикамье: пикап с белорусами врезался в автобус

Смертельное ДТП  с участием внедорожника Mitsubishi L-200 и рейсового автобуса МАЗ произошло в минувшую субботу вечером в городе Березники. Иномарка, по информации ГУ МВД по Пермскому краю, вылетела на встречную полосу и столкнулась с общественным транспортом. Очевидцы говорят, что авто двигалось на большой скорости и проигнорировало запрещающий сигнал светофора. В машине находились пять человек — граждане Беларуси — трое из них погибли на месте аварии, двоих доставили в больницу. Кроме того, были травмированы два пассажира автобуса.

Медики оценивают состояние пострадавших белорусов, сообщил телеканал, как средней степени тяжести. Пациентов могут выписать из больницы в течение недели. К ним уже выехали родственники.

Тела погибших граждан республики в ближайшее время доставят в Беларусь. Близкие уже оповещены о трагедии.

По информации белорусского МИД попавшие в аварию белорусы — жители Гомеля и Речицы — находились в российском регионе по служебным делам: работали на "Уралкалии" вахтовым методом. Они работали в уровой компании "Дельта" и ехали на объект.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Граждан Беларуси, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Пермском крае, выпишут из больницы в течение недели, сообщили в эфире...

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