Белорусов, пострадавших в ДТП в Прикамье, выпишут на этой неделе

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Граждан Беларуси, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Пермском крае, выпишут из больницы в течение недели, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Смертельное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi L-200 и рейсового автобуса МАЗ произошло в минувшую субботу вечером в городе Березники. Иномарка, по информации ГУ МВД по Пермскому краю, вылетела на встречную полосу и столкнулась с общественным транспортом. Очевидцы говорят, что авто двигалось на большой скорости и проигнорировало запрещающий сигнал светофора. В машине находились пять человек — граждане Беларуси — трое из них погибли на месте аварии, двоих доставили в больницу. Кроме того, были травмированы два пассажира автобуса.

Медики оценивают состояние пострадавших белорусов, сообщил телеканал, как средней степени тяжести. Пациентов могут выписать из больницы в течение недели. К ним уже выехали родственники.

Тела погибших граждан республики в ближайшее время доставят в Беларусь. Близкие уже оповещены о трагедии.

По информации белорусского МИД попавшие в аварию белорусы — жители Гомеля и Речицы — находились в российском регионе по служебным делам: работали на "Уралкалии" вахтовым методом. Они работали в уровой компании "Дельта" и ехали на объект.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.