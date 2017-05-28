Среднемесячный размер пособий по уходу за ребенком до 3 лет увеличился в январе-мае на 6,7%

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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси среднемесячный размер пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился в январе-мае текущего года по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом на 6,7% (прогноз на 2017 год - на 10,1%) и составил в мае Br280,05, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 февраля по 31 июля нынешнего года размер этого пособия при рождении первого ребенка равняется Br261,38; при рождении второго и последующих детей - Br298,72; на ребенка-инвалида - Br336,06. Удельный вес детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных госпособиями, достигает практически 100% (348,6 тыс. малышей).

Всего в Беларуси назначается 11 видов госпособий семьям, воспитывающим детей. Они выплачиваются на 558 тыс. детей, или 30,6% от их общей численности.

В текущем году произведены перерасчеты размеров государственных детских пособий с 1 февраля и 1 мая в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), с 1 февраля - в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал. По словам специалистов, с 1 мая не осуществлялся перерасчет пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, так как среднемесячная заработная плата работников в республике за первый квартал 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года не увеличилась.

На 1 апреля нынешнего года в органах по труду, занятости и социальной защите на учете состояло 89 974 многодетных семьи. По данным переписи населения 2009 года, таких семей насчитывалось 62,5 тыс.

В республике реализуются мероприятия подпрограммы "Семья и детство" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы, которая предусматривает выплату единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, к учебному году, осуществление единовременной выплаты семьям при рождении двоих и более детей на приобретение вещей первой необходимости, предоставление семейного капитала и др.-0-