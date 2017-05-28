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В Беларуси хотят внести изменения в ПДД

29.05.2017 11:52 — Новости Общества | БДГ  
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К концу года МВД Беларуси предложит проект изменений правил дорожного движения, в которых будут более конкретно прописаны приоритеты водителей и пешеходов на пешеходных переходах и то, в каком месте и в какое время водитель должен остановиться, чтобы пропустить пешехода.

Так, как сообщил начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк в эфире телеканала ОНТ, нарушителям правил дорожного движения в Беларуси будут присылать SMS-оповещения. Запуск такой системы, которая уже прошла тестирование, запланирован через два месяца.

А на 1 июня намечен тендер на производство автоматизированной информационной системы ГАИ, которую запустить планируется через два-три года. По словам Дмитрия Корзюка, контакт между сотрудниками ГАИ и заявителем будет минимизирован, практически все процедуры можно будет пройти через интернет, зарегистрировавшись на сайте МВД. Не планируется переводить в онлайн-режим только сверку и получение документов.

Отдельные компоненты системы будут запускать в эксплуатацию по мере создания. Так, в права предлагается добавить RFID-метки для удобства проверки документов.

Напомним, что в Беларуси больше нельзя сдавать в разных населенных пунктах "площадку" и "город" на практическом экзамене на права. Экзаменуемые не могут разбивать экзамен, однако они по-прежнему могут выбирать, сдавать ли его по месту регистрации, или по месту нахождения автошколы.

Также теперь же во время практического экзамена видеофиксация будет проводиться обязательно. Кроме того, уточнен список гаджетов, которые нельзя будет брать с собой на теоретический экзамен. 

Отметим, что нововведения в ПДД в Беларуси внедряются регулярно.

 
 
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К концу года МВД Беларуси предложит проект изменений правил дорожного движения, в которых будут более конкретно прописаны приоритеты водителей и пешеходов на...

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