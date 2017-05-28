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В Беларуси хотят внести изменения в ПДД
29.05.2017 11:52 — Новости Общества | БДГ
К концу года МВД Беларуси предложит проект изменений правил дорожного движения, в которых будут более конкретно прописаны приоритеты водителей и пешеходов на пешеходных переходах и то, в каком месте и в какое время водитель должен остановиться, чтобы пропустить пешехода.
Так, как сообщил начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк в эфире телеканала ОНТ, нарушителям правил дорожного движения в Беларуси будут присылать SMS-оповещения. Запуск такой системы, которая уже прошла тестирование, запланирован через два месяца.
А на 1 июня намечен тендер на производство автоматизированной информационной системы ГАИ, которую запустить планируется через два-три года. По словам Дмитрия Корзюка, контакт между сотрудниками ГАИ и заявителем будет минимизирован, практически все процедуры можно будет пройти через интернет, зарегистрировавшись на сайте МВД. Не планируется переводить в онлайн-режим только сверку и получение документов.
Отдельные компоненты системы будут запускать в эксплуатацию по мере создания. Так, в права предлагается добавить RFID-метки для удобства проверки документов.
Напомним, что в Беларуси
Также теперь же во время практического экзамена видеофиксация будет проводиться обязательно. Кроме того, уточнен список гаджетов, которые нельзя будет брать с собой на теоретический экзамен.
Отметим, что нововведения в ПДД в Беларуси
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К концу года МВД Беларуси предложит проект изменений правил дорожного движения, в которых будут более конкретно прописаны приоритеты водителей и пешеходов на...
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