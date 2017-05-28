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Около месяца назад 31-летний минчанин ушел из Жировичского монастыря и пропал

29.05.2017 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчанин Александр Волков ушел из Жировичского монастыря еще 5 мая, но до сих пор его местоположение неизвестно.


Фото: vk.com/angel_search

Предположительно, 31-летний минчанин, который находился в монастыре, мог направиться в Барановичи. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Молодой человек был одет в синюю спортивную куртку с черными вставками, темно-синюю байку и сине-серые спортивные туфли. С собой у него была спортивная сумка с личными вещами и небольшая черная сумка через плечо. Мужчина разыскивается Первомайским РУВД Минска.

Если у вас есть информация о пропавшем мужчине, то позвоните по телефонам:
8−017−2-800−202 или 102, а также ПСО «Ангел» — +375−33−6-666−856 или +375−25−6-666−856

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин Александр Волков ушел из Жировичского монастыря еще 5 мая, но до сих пор его местоположение неизвестно.

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