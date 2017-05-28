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Новые "Пираты Карибского моря" буквально "порвали" белорусский прокат
29.05.2017 12:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая — Sputnik. Фильм "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки" только в столичных государственных кинотеатрах посмотрели более ста тысяч человек, сообщили Sputnik в "Киновидеопрокате" Минска.
Новые "Пираты Карибского моря" вышли в белорусский и мировой прокат в минувший четверг и сразу возглавили рейтинги по кассовым сборам в мире. За уикэнд лента собрала более 270 миллионов долларов по всему миру.
В минских госкинотеатрах "Пиратов Карибского моря" посмотрели более ста тысяч человек, они принесли фильму порядка 310 тысяч белорусских рублей.
На втором месте по сборам с огромным отрывом —"Чужой: завет", который заработал в Минске лишь около 33 тысяч рублей. Третье место по бокс-оффису занимает "Меч короля Артура" и 22,5 тысячи рублей.
Замыкают рейтинг фильмов по популярности в Минске "Стражи Галактики. Часть 2" и "Трио в перьях".
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Мировые кассовые сборы нового фантастического фильма про Джека Воробья превысили $270 миллионов.
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