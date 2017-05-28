МИНСК, 29 мая — Sputnik. Фильм "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки" только в столичных государственных кинотеатрах посмотрели более ста тысяч человек, сообщили Sputnik в "Киновидеопрокате" Минска.

Новые "Пираты Карибского моря" вышли в белорусский и мировой прокат в минувший четверг и сразу возглавили рейтинги по кассовым сборам в мире. За уикэнд лента собрала более 270 миллионов долларов по всему миру.

В минских госкинотеатрах "Пиратов Карибского моря" посмотрели более ста тысяч человек, они принесли фильму порядка 310 тысяч белорусских рублей.

На втором месте по сборам с огромным отрывом —"Чужой: завет", который заработал в Минске лишь около 33 тысяч рублей. Третье место по бокс-оффису занимает "Меч короля Артура" и 22,5 тысячи рублей.

Замыкают рейтинг фильмов по популярности в Минске "Стражи Галактики. Часть 2" и "Трио в перьях".

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