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ВОЗ приветствует разработку в Беларуси декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет

29.05.2017 12:34 — Новости Общества | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВОЗ приветствует разработку в Беларусипроекта декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения", сообщил журналистам руководитель Странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.

Батыр Бердыклычев отметил, что в стадии доработки находится проект декрета. "В этот проект включено регулирование оборота электронных систем курения. Это прогрессивный шаг, который полностью отвечает рекомендациям и положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Принятие декрета было бы существенным шагом в снижении табака в Беларуси", - сказал он.

Проект декрета размещен на Национальном правовом интернет-портале для общественного обсуждения. Предложения по доработке документа можно направлять до 12 июня.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Батыр Бердыклычев отметил, что в стадии доработки находится проект декрета. "В этот проект включено регулирование оборота электронных систем курения.

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