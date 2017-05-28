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ВОЗ приветствует разработку в Беларуси декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет
29.05.2017 12:34 — Новости Общества | БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВОЗ приветствует разработку в Беларуси
Батыр Бердыклычев отметил, что в стадии доработки находится проект декрета. "В этот проект включено регулирование оборота электронных систем курения. Это прогрессивный шаг, который полностью отвечает рекомендациям и положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Принятие декрета было бы существенным шагом в снижении табака в Беларуси", - сказал он.
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ВОЗ приветствует разработку в Беларуси декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет
Батыр Бердыклычев отметил, что в стадии доработки находится проект декрета. "В этот проект включено регулирование оборота электронных систем курения.
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