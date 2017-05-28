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"Серый" риелтор и сводник. Могилевские следователи ищут пострадавших от действий витеблянина

29.05.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве расследуют уголовное дело о незаконных сделках с недвижимостью. Подозреваемый — 47-летний витеблянин, который без лицензии занимался куплей-продажей квартир в Могилевской области на протяжении 8 лет, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Ищут пострадавших от незаконной деятельности недобросовестного риелтора.


Фото взято с сайта: sk.gov.by

По версии следствия, витеблянин с 2008 по 2016 годы систематически покупал и перепродавал жилье. На территории Могилевской области он находил квартиры, которые не пользовались спросом, покупал их по заниженным ценам, делал косметический ремонт и продавал уже по рыночной цене.

— Кроме того, мужчина разработал схему обмана доверчивых граждан: находил одиноких владельцев неприватизированных квартир, входил в доверие и организовывал заключение фиктивных браков между пострадавшими и членами своей семьи. А после помогал с приватизацией недвижимости, оформляя право собственности на имя своих родственников, — уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Сумма незаконно полученных денег составила около 450 тыс. рублей. Витеблянину предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.

Обвиняемый заключен под стражу. На его имущество наложен арест, в том числе на денежные средства, золотые изделия, автомобиль, объекты недвижимости на общую сумму около 57 тыс. рублей.

Следствие выявило 14 эпизодов преступной деятельности обвиняемого и полагает, что таких фактов может быть гораздо больше. Граждан, обладающих какой-либо информацией о действиях обвиняемого, просят обратиться по телефону (8 0222) 29−50−80.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 24
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Мужчина 8 лет занимался незаконной продажей квартир и втянул в это своих родственников.

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