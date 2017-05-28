В редакцию TUT.BY обратились отдыхающие санатория «Буг». Они жалуются, что утром в прошлый вторник на территории корпусов сотрудники ЖКХ по заявке директора убили двух бездомных собак. Животные, говорят люди, были ручные, никого не трогали, наоборот — туристы их с удовольствием немного подкармливали. Администрация «Буга» уверяет, что разговоры про убийство — это фантазии. Собакам лишь дали снотворное, чтобы вывезти с территории санатория.



Утром по дороге в лечебный корпус Дарья увидела такую собаку. Фото: Дарья Соловьева

Дарья Соловьева приехала в «Буг» из Жодино. Вход на территорию санатория, говорит отдыхающая, свободный, поэтому она часто встречала здесь около десятка кошек и четырех собак. Это как бездомные животные, так и с ошейниками.

— Они знают распорядок дня и к завтраку, обеду и ужину прибегают к корпусу со столовой, — рассказывает Дарья. — Везде висят таблички: «Выносить еду нельзя», в том числе и для животных, но на выходе люди все равно их аккуратно подкармливают.

Во вторник примерно в 8.45 Дарья возвращалась с завтрака, но никого из четверолапых вокруг не заметила.

— По пути в лечебный корпус увидела, что на дороге лежит собака, а в боку у нее игла. Животное не шевелилось, только глаза открыты, — продолжает собеседница. — Рядом проходил кто-то из сотрудников санатория и сказал: собаку «подстрелили», теперь ищут других. Подошли знакомые, мы попробовали достать иголку, но не смогли: она крючками зацепилась за кожу, виднелась лишь капсула с каким-то веществом.

Спустя какое-то время, рассказывает Дарья, собаку стало трясти. Минут 15 она билась в конвульсиях, а потом словно замерла.

— Умерла?

— Думаю, да. Она лежала без движения, я стояла рядом и рыдала, знакомые увели меня в корпус. Когда мы вернулись. Животного на месте уже не было.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

В тот же день, но примерно в 9.15 отдыхающая Ирина Дмитриева возвращалась с процедур. По ее словам, в этот момент работники санатория и ЖКХ волокли с территории «Буга» еще одну собаку.

Двум собакам, рассказывает собеседница, удалось спастись. Одну, завидев сотрудника ЖКХ, в подвале соседнего с санаторием дома спрятали местные жители. Вторая маленькая — ее не заметили.

Позже представители санатория отметят: маленькую собаку оставили, потому что одна из отдыхающих хотела ее забрать.

— На завтра мы с мужем пошли к директору санатория, просили объяснить, что произошло, — не сдерживает эмоций Ирина. — Зачем так поступать с животными? И почему их убили на глазах у женщин и детей? Директор возражал, мол, ничего подобного не было. Показал документы, где было написано, что они вызывали отлов, а не отстрел. При этом зачем-то сообщил: в Жабинке нет вольеров для содержания животных. Я не понимаю, как одно вяжется с другим?

Дарья тоже написала жалобу на санаторий.

— У меня ревматоидный артрит, и ремиссия во многом зависит от моего эмоционального состояния, — недовольна отдыхающая. — История с животными нанесла мне психологическую травму. Я что, приехала на живодерню?

— Мы эту историю так не оставим, иначе она повторится, — слово за Ириной. — Сейчас собираемся идти на прием к депутату. На днях мы дали объявление, что ищем хозяйку одной из спасенных собак. Она, кстати, домашняя. И женщина нашлась.

Санаторий: «В животных стреляли снотворным, через два часа они проснулись»

Владимир Жук, директор санатория «Буг», рассказывает, что бездомные кошки и собаки для них давняя беда. Животные сами приходят на территорию, многих подбрасывают, знают, здесь их худо-бедно подкормят.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

-Если собака одна, она не создает проблем, но если их уже стая — это опасно, — говорит Владимир Жук. — Два года назад в лесу недалеко от нас нашли бешеную лису, где гарантия, что она никого из животных не успела укусить?

Тамара Мартынчик, инженер СПХ санатория считает, что претензии отдыхающих — это фантазии: собак никто не убивал.

— В животных стреляли снотворным, — говорит Тамара Мартынчик. — Как мне объяснили коммунальники, через два часа собаки проснулись.

— Отдыхающих возмутило и то, что все это происходило у них на глазах.

— Сотрудники ЖКХ приехали в 6.45, так совпало, что в это время несколько отдыхающих вышли на «Тропу здоровья», и животные побежали за ними, — поясняет Тамара Мартынчик. — Когда они вернулись, я увела животных с территории санатория в лес, где она и получили снотворное. Конечно, животных никто не привязывал, и одна из собак уже с лекарством вернулась на территорию «Буга».

— А вторая?

— Как увозили вторую собаку, никто не видел, — уверяет собеседница.

По словам инженера СПХ, животным находится на территории санатория запрещено. За это санстанция дает предписания.

— Если находят хотя бы одного кота, штраф 20 базовых, — говорит инженер СПХ. — Отдыхающие должны понимать, что мы не просто так вывезли собак. Многие постояльцы на них жалуются. А сейчас начинается летний сезон, приедут дети.

ЖКХ: «Собаки угрожали жизни и здоровью отдыхающих»

В Жабинковском ЖКХ уверяют, что вольеры для временного содержания животных у них есть и данных собак там держали два дня.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— От дирекции «Буга» нам пришла бумага, что эти животные угрожали жизни и здоровью отдыхающих, — поясняет Наталья Нарушко, начальник участка Жабинковского ЖКХ.

В собак, по словам специалиста, выстрелили снотворным.

— Это разрешенное лекарство для обездвиживания собак, — говорит собеседница.

— Отдыхающие утверждают: животные бились в конвульсиях.

— От лекарства они зевают и засыпают, а через два часа просыпаются. Ну, а как иначе мы их поймаем и увезем? Мне кажется, это гуманнее, чем ловить теми же сетками.

Собеседница поясняет, что данные собаки были без жетонов и ошейников. Коммунальники два дня ждали, возможно, за ними кто-то придет. Этого не случилось, и животных усыпили.