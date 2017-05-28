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КГК задержал незаконных торговцев бытовой техникой

29.05.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Комитет госконтроля выявил и задержал в Минске группу, которая незаконно торговала бытовой техникой через интернет-магазины, сообщает пресс-слуба ведомства.

45-летний житель Минска в 2013 году, не являясь индивидуальным предпринимателем, организовал незаконную торговлю бытовой техникой через интернет-магазины.

«С этой целью он наладил коммерческие отношения с физическими лицами, проживающими вблизи белорусско-польской границы, которые ввозили для него пользующуюся спросом бытовую технику. Чтобы получить возможность торговли через интернет-магазины, данный гражданин зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей сына и супругу и от их имени осуществлял торговлю. В качестве курьеров выступали нанятые им официально неработающие граждане», — говорится в сообщении.

Только за 2017 год доказано более 100 фактов реализации товаров на сумму более 80 тысяч рублей.

В ходе проверочных мероприятий у нарушителя обнаружена и изъята дорогостоящая бытовая техника без документов, подтверждающих ее приобретение, хранение и транспортировку. Хранил он ее в арендованных для этой цели гаражах.

В настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия, устанавливаются иные факты незаконной реализации бытовой техники, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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С этой целью владелец наладил коммерческие отношения с физическими лицами, проживающими вблизи белорусско-польской границы, которые ввозили для него...

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