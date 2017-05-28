Заявление на 38-летнего жителя Барановичского района в правоохранительные органы написала его знакомая. Женщина подозревала: ее приятель в социальной сети «Вконтакт» доводит подростков до самоубийства.



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— В настоящий момент проверка закончена, состав преступления не установлен, однако человек взят на контроль и профилактический учет, — комментирует TUT.BY Геннадий Войтович, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома.

Недавно в милицию поступило заявление из-за границы. Женщина просила провести проверку в отношении своего 38-летнего приятеля и рассказала: он администратор «групп смерти», толкает детей на самоубийство.

Пока правоохранительные органы проверяли подозреваемого, они также установили подростков, которые с ним переписывались. К счастью, никто из школьников после общения с администратором группы смерти не решил свести счеты с жизнью.

— Что касается самого мужчины, у него есть диагноз — расстройство личности, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Как только им заинтересовалась милиция и медики, у него пропало желание что-либо писать в интернете, — уточняет Геннадий Войтович.

Когда милиционеры устанавливают такой адрес, они тут же направляют информацию в МВД и РФ, где зарегистрирован сайт «Вконтакте». Были случаи, что IT-адреса блокировали.

Во время мониторинга оказалось, что в Бересткой области 35 детей состоят в «группах смерти» в соцсетях. Как правильно, это школьники от 10 до 16 лет. С теми, кто попал в зону риска, уже беседовали психологи, родителей также поставили в известность.

В Уголовном кодексе за доведение до самоубийства (статья 145 — Прим. TUT.BY) предусмотрено наказание — до трех лет лишения свободы.