Руководство хозяйства в Рогачевском районе подозревают в злоупотреблении полномочиями

Жлобинский межрайонный отдел УДФР КГК по Гомельской области при проверке одного из хозяйств Рогачевского района выявил незаконную схему реализации скота. В злоупотреблении служебными полномочиями подозреваются должностные лица сельхозпредприятия, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





По предварительной оперативной информации, на протяжении 2015−2016 годов директор этого хозяйства давал подчиненным незаконные указания продавать за наличный расчет мясо ниже себестоимости гражданам, которые не представляли субъекты хозяйствования, а также не являлись работниками предприятия. Однако для того, что легализовать поступление денег и затем пользоваться этими средствами, руководитель распоряжался об оформлении фиктивных первичных учетных документов и приемных квитанций на членов коллектива хозяйства.

О масштабах и последствиях незаконных операций подробнее рассказали в Жлобинском межрайонном отделе финансовой милиции:

— Таким противоправным способом должностные лица реализовали более 250 голов скота, чем причинили госпредприятию ущерб в размере более 125 тысяч рублей. Прокурором Рогачевского района возбуждено уголовное дело, которое направлено для предварительного расследования в Рогачевский районный отдел СК.