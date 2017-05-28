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Руководство хозяйства в Рогачевском районе подозревают в злоупотреблении полномочиями

29.05.2017 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Жлобинский межрайонный отдел УДФР КГК по Гомельской области при проверке одного из хозяйств Рогачевского района выявил незаконную схему реализации скота. В злоупотреблении служебными полномочиями подозреваются должностные лица сельхозпредприятия, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


По предварительной оперативной информации, на протяжении 2015−2016 годов директор этого хозяйства давал подчиненным незаконные указания продавать за наличный расчет мясо ниже себестоимости гражданам, которые не представляли субъекты хозяйствования, а также не являлись работниками предприятия. Однако для того, что легализовать поступление денег и затем пользоваться этими средствами, руководитель распоряжался об оформлении фиктивных первичных учетных документов и приемных квитанций на членов коллектива хозяйства.

О масштабах и последствиях незаконных операций подробнее рассказали в Жлобинском межрайонном отделе финансовой милиции:

— Таким противоправным способом должностные лица реализовали более 250 голов скота, чем причинили госпредприятию ущерб в размере более 125 тысяч рублей. Прокурором Рогачевского района возбуждено уголовное дело, которое направлено для предварительного расследования в Рогачевский районный отдел СК.

 
 
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По предварительной оперативной информации, на протяжении 2015−2016 годов директор хозяйства давал подчиненным незаконные указания продавать за наличный расчет мясо...

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