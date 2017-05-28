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Таможенники в пункте пропуска "Козловичи" с 1 июня будут выполнять отдельные функции пограничников

29.05.2017 12:42 — Новости Общества | БелТА  
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Таможенники в пункте пропуска "Козловичи" с 1 июня будут выполнять отдельные функции пограничников
Фото с сайта ГТК

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперимент по осуществлению таможенниками отдельных функций органов пограничной службы начнется в пункте пропуска "Козловичи" с 1 июня. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с указом №179 от 23 мая 2017 года с 1 июня по 1 сентября 2017 года в международном автодорожном пункте пропуска "Козловичи" будет проведен эксперимент по осуществлению должностными лицами таможни отдельных функций органов пограничной службы. Эксперимент проводится для оптимизации задач, возложенных на таможенников и пограничников, и ускорения товарооборота через белорусский участок таможенной границы Евразийского экономического союза.

На таможенников дополнительно возлагается проведение пограничного контроля в части проверки документов физических лиц; проверка соблюдения иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных правил пребывания в Беларуси или правил транзитного проезда через территорию страны; проведение санитарно-карантинного контроля физических лиц; контроль за наличием у водителей транспортных средств документов, удостоверяющих заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

При подготовке к эксперименту таможенной и пограничной службами проведен ряд мероприятий: 66 сотрудников Брестской таможни прошли обучение в центре подготовки специалистов пограничного контроля Института пограничной службы Беларуси.

"Совмещение функций таможенного и пограничного контроля уже существует в передовой мировой практике. Для целей проведения данного эксперимента был изучен опыт Финляндской Республики. Новый механизм работы позволит реализовать принцип "одно окно": все документы представляются должностному лицу таможни, при этом сокращается время на осуществление контрольных процедур в пункте пропуска и исключается дублирование отдельных функций", - подчеркнули в ГТК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В соответствии с указом №179 от 23 мая 2017 года с 1 июня по 1 сентября 2017 года в международном автодорожном пункте пропуска "Козловичи" будет проведен эксперимент по...

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