Трамваи к железнодорожному вокзалу в Минске начнут ходить до 1 сентября

Трамвайное движение возле центрального железнодорожного вокзала восстановят до 1 сентября. Об этом сообщает дирекция по строительству Минского метрополитена.



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Трамваи возле железнодорожного вокзала в Минске начнут ходить до 1 сентября. Об этом минчанину Андрею Карпека сообщила в официальном ответе дирекция по строительству Минского метрополитена.

Трамваи от центрального железнодорожного вокзала перестали ходить из-за строительства пересадочного узла с третьей на первую линию метро.

«Комплекс работ включает в себя также устройство временных объездов с переносом остановочных пунктов общественного транспорта, закрытие движения трамваев, перекладку инженерных сетей. По состоянию на 29 мая 2017 года на объекте строительно-монтажные работы завершены на 90%», — сообщает дирекция.

Восстановить трамвайное движение к ЖД-вокзалу обещают до 1 сентября нынешнего года — «при отсутствии форс-мажорных ситуаций».

Минчанин отмечает, что так и не получил ответа на вопрос, будут ли реконструироваться трамвайные пути, как было запланировано инвестпрограммой. И не получится ли так, что трамвайное движение у вокзала снова придется перекрывать, только открыв.



Ответ по трамвайному движению. Источник: Facebook пользователя Andrei Karpeka