ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамваи к железнодорожному вокзалу в Минске начнут ходить до 1 сентября

29.05.2017 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Трамвайное движение возле центрального железнодорожного вокзала восстановят до 1 сентября. Об этом сообщает дирекция по строительству Минского метрополитена.


Фото: TUT.BY

Трамваи возле железнодорожного вокзала в Минске начнут ходить до 1 сентября. Об этом минчанину Андрею Карпека сообщила в официальном ответе дирекция по строительству Минского метрополитена.

Трамваи от центрального железнодорожного вокзала перестали ходить из-за строительства пересадочного узла с третьей на первую линию метро.

«Комплекс работ включает в себя также устройство временных объездов с переносом остановочных пунктов общественного транспорта, закрытие движения трамваев, перекладку инженерных сетей. По состоянию на 29 мая 2017 года на объекте строительно-монтажные работы завершены на 90%», — сообщает дирекция.

Восстановить трамвайное движение к ЖД-вокзалу обещают до 1 сентября нынешнего года — «при отсутствии форс-мажорных ситуаций».

Минчанин отмечает, что так и не получил ответа на вопрос, будут ли реконструироваться трамвайные пути, как было запланировано инвестпрограммой. И не получится ли так, что трамвайное движение у вокзала снова придется перекрывать, только открыв.


Ответ по трамвайному движению. Источник: Facebook пользователя Andrei Karpeka
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамвайное движение возле центрального железнодорожного вокзала восстановят до 1 сентября. Об этом сообщает дирекция по строительству Минского метрополитена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция не будет наказывать мужчину, которого подозревали в администрировании "групп смерти"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика