|
Трамваи к железнодорожному вокзалу в Минске начнут ходить до 1 сентября
29.05.2017 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Трамвайное движение возле центрального железнодорожного вокзала восстановят до 1 сентября. Об этом сообщает дирекция по строительству Минского метрополитена.
Трамваи возле железнодорожного вокзала в Минске начнут ходить до 1 сентября. Об этом минчанину
Трамваи от центрального железнодорожного вокзала
«Комплекс работ включает в себя также устройство временных объездов с переносом остановочных пунктов общественного транспорта, закрытие движения трамваев, перекладку инженерных сетей. По состоянию на 29 мая 2017 года на объекте строительно-монтажные работы завершены на 90%», — сообщает дирекция.
Восстановить трамвайное движение к ЖД-вокзалу обещают до 1 сентября нынешнего года — «при отсутствии форс-мажорных ситуаций».
Минчанин отмечает, что так и не получил ответа на вопрос, будут ли реконструироваться трамвайные пути, как было запланировано инвестпрограммой. И не получится ли так, что трамвайное движение у вокзала снова придется перекрывать, только открыв.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамвайное движение возле центрального железнодорожного вокзала восстановят до 1 сентября. Об этом сообщает дирекция по строительству Минского метрополитена.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии