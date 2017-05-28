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Папа Франциск наградил священнослужителя из Беларуси золотым крестом

29.05.2017 13:37 — Новости Общества | БелТА  
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Папа Франциск наградил священнослужителя из Беларуси золотым крестом
Фото с сайта Римско-католической церкви в Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск наградил 75-летнего отца Иосифа Заневского, выходца из Беларуси, который долгие годы несет служение в России, крестом Pro Ecclesia et Pontifice ( "За заслуги перед Церковью и Папой"). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Римско-католической церкви в Беларуси.

Крест был вручен 28 мая во время Святой Мессы в московском храме, когда священник прощался с приходом после 26-летнего служения.

Pro Ecclesia et Pontifice - шестая по старшинству награда Святого Престола, была введена папой Львом ХІІІ в 1888 году и имеет форму креста. Ею награждаются духовенство и верующие, которые не менее 25 лет своей жизни посвятили служению католической церкви и понтифику.

Ксендз Иосиф родился в Беларуси, был тайно рукоположен в священники в Польше в 1978 году. Служил в Гродненской епархии, а в 1991-м архиепископ в Москве Тадеуш Кондрусевич назначил его настоятелем московского прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Крест был вручен 28 мая во время Святой Мессы в московском храме, когда священник прощался с приходом после 26-летнего служения.

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