Папа Франциск наградил священнослужителя из Беларуси золотым крестом

Фото с сайта Римско-католической церкви в Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск наградил 75-летнего отца Иосифа Заневского, выходца из Беларуси, который долгие годы несет служение в России, крестом Pro Ecclesia et Pontifice ( "За заслуги перед Церковью и Папой"). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Римско-католической церкви в Беларуси.

Крест был вручен 28 мая во время Святой Мессы в московском храме, когда священник прощался с приходом после 26-летнего служения.

Pro Ecclesia et Pontifice - шестая по старшинству награда Святого Престола, была введена папой Львом ХІІІ в 1888 году и имеет форму креста. Ею награждаются духовенство и верующие, которые не менее 25 лет своей жизни посвятили служению католической церкви и понтифику.

Ксендз Иосиф родился в Беларуси, был тайно рукоположен в священники в Польше в 1978 году. Служил в Гродненской епархии, а в 1991-м архиепископ в Москве Тадеуш Кондрусевич назначил его настоятелем московского прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.-0-