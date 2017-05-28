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В новом формате - чем удивит парад в Минске ко Дню Независимости

29.05.2017 13:20 — Новости Общества | БелТА  
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В новом формате - чем удивит парад в Минске ко Дню Независимости
Андрей Равков

Традиционный парад в День Независимости в Минске в нынешнем году пройдет по особому сценарию. Новая концепция мероприятия обсуждалась на встрече у главы государства Александра Лукашенко. Поставлена задача сделать парад максимально зрелищным и впечатляющим, учитывая, что это - основное событие главного государственного праздника.

Кроме военной составляющей, жителям и гостям белорусской столицы будет показана и современная гражданская техника. В целом праздник должен продемонстрировать лучшее, что создается усилиями всего белорусского народа, став символом консолидации общества.

Министр обороны Андрей Равков рассказал журналистам о подробностях новой концепции парада. По его словам, порядок проведения мероприятия будет традиционным, но зрителей ожидают некоторые новшества. "Будет увеличено количество пеших коробок парадных расчетов за счет отдельных механизированных бригад и территориальных войск, увеличено число коробок механизированной колоны - их численность, по нашим предварительным расчетам, составит около 220 единиц техники", - отметил Андрей Равков.

Новинки белорусской оборонки будут представлены боевыми бронированными машинами "Кайман" и V1, радиорелейными станциями, мобильными зенитными артиллерийскими комплексами 2К20 "Зенит", спасательной и медицинской техникой. "В полном составе будет участвовать эскадрилья из 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, окончательную закупку которой мы завершили в мае", - обратил внимание руководитель ведомства.

Гостями парада станут представители Западного военного округа России. На вертолетах КА-52, самолетах Су-27 и Су-34 они войдут в состав воздушного эшелона.

По окончании парада часть техники решено оставить на улицах Минска, чтобы горожане и гости столицы смогли разглядеть вблизи и потрогать ее. Кроме того, в День Независимости в городе будет демонстрироваться новейшая гражданская техника, которая производится в Беларуси.

При этом, подчеркнул Андрей Равков, парад не будет рядовым, показным мероприятием. Репетиции к параду будут проходить в штатном режиме. "Все затраты на проведение парада внесены в те ассигнования, которые выделены Вооруженным Силам. Бюджет не увеличится", - добавил министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Министр обороны Андрей Равков рассказал журналистам о подробностях новой концепции парада. По его словам, порядок проведения мероприятия будет традиционным, но...

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