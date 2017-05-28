В ГУВД рассказали и показали свою версию задержания в метро молодого человека из нашумевшего видео

В выходные в интернет появилось видео, на котором несколько сотрудников милиции задерживали молодого человека. В ГУВД Мингорисполкома рассказали и показали свою версию событий.

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27 мая в 1.16 минут в охрану столичного метрополитена поступила информация о хулиганском поведении молодого человека на станции метро «Октябрьская». По всем признакам тот был в состоянии алкогольного опьянения: неадекватное поведение, шаткая походка, в окружающей обстановке ориентировался слабо. Милиционер остановил молодого человека, представился и попросил покинуть метрополитен, так как проезд в метро в состоянии алкогольного опьянения запрещен.

Они поднялись в вестибюль, однако покинуть станцию мужчина категорически отказался, несмотря на неоднократные законные требования милиционера.

«При попытке отвести нарушителя в комнату милиции для разбирательства тот оказал активное физическое сопротивление, причинив милиционеру телесные повреждения — закрытый перелом костей носа», — рассказали в милиции.

Там также отметили, что кровь на полу из нашумевшего видеоролика, которую приняли за кровь молодого человека, шла из носа пострадвшего сотрудника.

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При помощи сотрудников службы безопасности ГП «Минский метрополитен» и ближайшего милицейского наряда правонарушитель был задержан и доставлен в комнату милиции, а затем в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи. Первоначально ему был поставлен диагноз «Алкогольное опьянение, наркотическое отравление», затем уточняющий — «Алкогольное отравление».

В отношении задержанного Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК Беларуси.

В ГУВД также рассказали, что 19-летний задержанный уроженец Минска ранее неоднократно привлекался к административной ответственности: за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков/нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, мелкое хищение, нарушение обязанностей по воинскому учету. В феврале этого года суд Фрунзенского района г. Минска приговорил его к 240 часам общественных работ за кражу (по ч.1 ст. 205 УК). Молодой человек состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.