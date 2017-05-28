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ВОЗ приветствует разработку в Беларуси декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет
29.05.2017 12:34 — Новости Общества | БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВОЗ приветствует разработку в Беларуси
Батыр Бердыклычев отметил, что проект документа находится в стадии доработки. "В этот проект включено регулирование производства, оборота и использования электронных систем курения. Это прогрессивный шаг, который полностью отвечает рекомендациям и положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Принятие декрета было бы существенным шагом в снижении потребления табака в Беларуси", - сказал он.
Проект декрета размещен на
По словам заместителя главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмилы Наройчик, от общественности поступает достаточно много предложений, в том числе люди просят ужесточить требования. Например, установить полный запрет курения в объектах общественного питания, причем приводят соответствующие примеры в странах Европы.
Предложения касаются и запрета курения на личных балконах. Однако этот вопрос в юридическом плане сложен, возникают вопросы частной собственности. Решением в этом плане может стать договор между жильцами дома, что подъезд будет некурящим.
Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В преддверии этого дня ВОЗ привлекает внимание общественности к угрозе, которую создает табак для развития стран во всем мире, и призывает правительства принимать более жесткие меры по борьбе против табака. Эти меры включают запрет на маркетинг и рекламу табака, повышение акцизных сборов и превращение закрытых общественных помещений в зоны, свободные от табачного дыма. Многие из этих мер реализуются в настоящее время в Беларуси.
Ежегодно из-за употребления табака умирают более 7 млн человек. Табак создает многочисленные угрозы для всех людей, а также для национального и регионального развития. Около 860 млн взрослых курильщиков живут в странах с низким и средним уровнем доходов. Многочисленные исследования показывают, что в бедных семьях расходы на табачные изделия часто составляют более 10% от общих семейных расходов. Это означает, что на еду, образование, здоровье остается меньше средств.
В Европейском регионе ВОЗ распространенность курения составляет 28% среди взрослых. В Беларуси, по последним данным, - почти 30%. Наблюдается увеличение распространенности курения среди женщин.-0-
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ВОЗ приветствует разработку в Беларуси декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет
Батыр Бердыклычев отметил, что проект документа находится в стадии доработки. "В этот проект включено регулирование производства, оборота и использования...
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