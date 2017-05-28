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Ветер принес пыльцу березы. Сейчас наиболее неблагоприятная за 11 лет ситуация для аллергиков

29.05.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Сейчас в Минске наиболее неблагоприятная за последние 11 лет ситуация для аллергиков из-за пыльцы березы. Ветер принес ее со стран Балтии, юга Финляндии и севера России. Об этом сообщает портал www.pollen.of.by.


Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Этот ресурс — авторский проект палинолога, кандидата биологических наук Валентины Шалабоды. С мая по октябрь раз в неделю она снимает данные по пыльце.

По ее словам, пыльца березы весной — основной аллерген. Но в Беларуси ее пыление закончилось в начале мая. После произошла вспышка из-за того, что северные и северо-западные ветры принесли пыльцу березы и дуба из стран Балтии и Финляндии. Это природная неконтролируемая ситуация.

— Сейчас очень много растительного пуха, пылит сосна, прямо образуется дымка. Она не аллергенная, но загрязняет воздух. Растительный пух тоже не является аллергеном, но он царапает слизистую в носу, глаза. Из-за этого мы чихаем, — говорит она.

Специалист рекомендует аллергикам как можно чаще мыть руки и лицо водой или слабым соляным раствором, при выходе на улицу надевать очки, не открывать окна в машинах, чаще убирать дома.

— Березовые сережки закладываются летом. По ним мы можем судить, насколько сильным будет опыление. В прошлом году было очень мало сережек, и мы знали, что опыление будет слабенькое. Береза начала пылить рано, с 10 апреля. Но шли дожди, и эта пыльца на аллергиков практически не влияла.

Пуха одуванчика в воздухе в городе сейчас практически нет, потому что, по словам специалиста, хорошо и своевременно косят газоны. Но при этом его все равно много в пригороде. Высокая концентрация пыльцы и пуха одуванчика тоже может негативно отразиться на состоянии аллергиков. Валентина Шалабода уверена, что улучшить ситуацию может дождь или более частое мытье улиц.

 
Теги: Минск
 
 
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