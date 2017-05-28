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Соотношение среднемесячных размеров пенсии по возрасту и зарплаты в январе-апреле составило 41%

29.05.2017 14:39 — Новости Общества | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси соотношение среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы в январе-апреле текущего года составило 41%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Это соответствует прогнозным показателям (обеспечение соотношения размера средней пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы на уровне не ниже 40% предусмотрено программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы). Пенсионная система функционирует стабильно, пенсии выплачиваются своевременно.

На 1 мая текущего года на учете в органах по труду, занятости и социальной защите состояло 2601,4 тыс. пенсионеров, из них получателей пенсий по возрасту - 2139 тыс. человек.

В нынешнем году в феврале и мае перерассчитаны минимальные и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 5,4% (прогноз на 2017 год - на 11,6%) и составил Br306,11, в том числе в мае - Br306,57. Среднемесячный размер минимальной пенсии по возрасту увеличился в январе-мае на 5,9% и составил Br222,89, в том числе в мае - Br224,1. Соотношение минимального размера пенсии по возрасту и бюджета прожиточного минимума пенсионера за пять месяцев составило 161%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Это соответствует прогнозным показателям (обеспечение соотношения размера средней пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы на уровне не ниже 40%...

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