Поддержка молодых ученых в НАН находится на высоком уровне - Шепшелев

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка молодых ученых в НАН Беларуси поставлена очень хорошо и находится на высоком уровне. Об этом заявил заместитель председателя Совета молодых ученых НАН Александр Шепшелев сегодня на открытии школы молодого ученого "Ученый под ключ-2017", передает корреспондент БЕЛТА.

В каждой академической организации создан совет молодых ученных - связующее звено с Президиумом Академии наук. "На сегодняшний момент любой ученый, подняв вопрос даже в самой удаленной лаборатории, может быть уверен, что его услышат и ответят на него", - подчеркнул Александр Шепшелев. По его словам, практически полностью решен вопрос с обеспечением ученых жильем - им предоставлено либо арендное жилье, либо комнаты в общежитии.

Школа молодого ученого также является одним из способов поддержки. Она представляет собой интенсивный цикл лекций, семинаров, мастер-классов, практических занятий и круглых столов ведущих ученых НАН и приглашенных лекторов по следующим вопросам: организация научной деятельности в Беларуси, структура и история НАН, финансирование науки, гранты, стипендии и премии для молодых ученых, международное сотрудничество, написание заявки на грант, публикация научных результатов, подготовка и защита диссертаций, управление научными проектами, презентация научных результатов на конференциях, презентация стартапов и инвестиционных проектов, тайм-менеджмент.

Целью школы является повышение эффективности и инициативности молодых ученых при проведении научных исследований, а также развитие их лидерских качеств для реализации самостоятельных научных проектов.

На мероприятие зарегистрировались более 100 человек. Школа проходит с 29 мая по 2 июня. Ввиду большого интереса к школе молодого ученого организаторы планируют повторить ее осенью этого года.-0-