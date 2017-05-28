|
Таможенники три месяца будут проводить эксперимент в Козловичах. Обещают сократить время на границе
29.05.2017 14:40 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники таможни будут выполнять некоторые обязанности пограничников в течение трех месяцев. Такой эксперимент начнется в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей 1 июня. Об этом
С 1 июня по 1 сентября в международном автодорожном пункте пропуска «Козловичи» таможенники возьмут на себя часть обязанностей пограничников. Сотрудники таможни ссылаются на президентский указ № 179 от 23 мая 2017 года.
Таможенники будут проверять документы физических лиц, соблюдение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в Беларуси и правил транзитного проезда через нашу страну.
Также таможенники будут проводить санитарно-карантинный контроль физических лиц, проверять у водителей документы об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Для эксперимента 66 сотрудников Брестской таможни учились в центре подготовки специалистов погранконтроля в Институте погранслужбы.
Белорусские таможенники отмечают, что функции таможенного и погранконтроля совмещают в передовой мировой практике. Для данного эксперимента изучали опыт Финляндии.
Новый механизм позволит работать по принципу «одно окно»: все документы нужно будет предоставлять таможеннику, при этом сократится время на контроль в пункте пропуска, исключат дублирование некоторых функций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники таможни будут выполнять некоторые обязанности пограничников. Такой эксперимент начнется в пункте пропуска "Козловичи" на границе с Польшей 1 июня. Об...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии