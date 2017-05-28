Таможенники три месяца будут проводить эксперимент в Козловичах. Обещают сократить время на границе

Сотрудники таможни будут выполнять некоторые обязанности пограничников в течение трех месяцев. Такой эксперимент начнется в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей 1 июня. Об этом сообщает сайт таможенного комитета.



Пункт пропуска «Козловичи». Фото с сайта: http://www.customs.gov.by

С 1 июня по 1 сентября в международном автодорожном пункте пропуска «Козловичи» таможенники возьмут на себя часть обязанностей пограничников. Сотрудники таможни ссылаются на президентский указ № 179 от 23 мая 2017 года.

Таможенники будут проверять документы физических лиц, соблюдение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в Беларуси и правил транзитного проезда через нашу страну.

Также таможенники будут проводить санитарно-карантинный контроль физических лиц, проверять у водителей документы об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Для эксперимента 66 сотрудников Брестской таможни учились в центре подготовки специалистов погранконтроля в Институте погранслужбы.

Белорусские таможенники отмечают, что функции таможенного и погранконтроля совмещают в передовой мировой практике. Для данного эксперимента изучали опыт Финляндии.

Новый механизм позволит работать по принципу «одно окно»: все документы нужно будет предоставлять таможеннику, при этом сократится время на контроль в пункте пропуска, исключат дублирование некоторых функций.