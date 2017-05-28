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Лукашенко призвал провести грандиозный военный парад ко Дню независимости

29.05.2017 14:12 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил организовать военный парад ко Дню независимости на высоком уровне, призвав не жалеть средств на это мероприятие, передает БЕЛТА.

«Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уж и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб», - указал белорусский лидер.

По его словам, на параде граждане страны должны видеть, что такое армия Беларуси, чем она занимается, что состоит на вооружении.

Лукашенко считает, что белорусы должны увидеть лицо своих защитников, причем не только солдат, но и сотрудников МВД, а также спасателей. Кроме того, президент заявил, что на параде необходимо продемонстрировать современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране.

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