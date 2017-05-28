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Лукашенко призвал провести грандиозный военный парад ко Дню независимости
29.05.2017 14:12 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил организовать военный парад ко
По его словам, на параде граждане страны должны видеть, что такое армия Беларуси, чем она занимается, что состоит на вооружении.
Лукашенко считает, что белорусы должны увидеть лицо своих защитников, причем не только солдат, но и сотрудников МВД, а также спасателей. Кроме того, президент заявил, что на параде необходимо продемонстрировать современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране.
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