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ГКНТ начинает прием заявок на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов

29.05.2017 14:57 — Новости Общества | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям начинает прием заявок на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Восьмой республиканский конкурс инновационных проектов проводится в номинациях "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект".

Участниками могут быть юридические и физические лица. В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" есть ограничение по возрасту - до 35 лет. Участники самостоятельно выбирают, к какой номинации относится представляемый ими инновационный проект. Правилами разрешено участвовать одновременно в двух номинациях.

Прием заявок и предварительный отбор проектов будет осуществляться до 1 сентября, после чего до 1 ноября пройдет их экспертиза. Победителей и призеров конкурса жюри определит в декабре. Для подготовки участников конкурса к рассмотрению и защите инновационных проектов в октябре 2017 года запланировано проведение семинара-тренинга с привлечением ведущих белорусских специалистов по инновационной и венчурной деятельности и бизнес-планированию.

Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и премии: за первое место - 60 тарифных ставок 1-го разряда; за второе место - 40 тарифных ставок 1-го разряда; за третье место - 20 тарифных ставок 1-го разряда.

"Среди победителей и призеров совет конкурса выберет проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов. Их авторы получат сертификат на получение денежных средств в 400 тарифных ставок", - отметили в пресс-службе.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте http://konkurs.bif.ac.by, заполнить установленные организаторами формы и подать их в срок до 1 сентября в электронном виде по e-mail: konkurs@icm.by. В печатном виде комплект конкурсных документов необходимо направить на адрес Белорусского инновационного фонда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Восьмой республиканский конкурс инновационных проектов проводится в номинациях "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект".

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