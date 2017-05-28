Забила скалкой до смерти. Жительницу Сморгони судят за жестокое убийство мужа

29 мая Гродненский областной суд в выездном заседании начал рассмотрение дела о жестоком убийстве 49-летнего жителя Сморгони. На скамье подсудимых — его супруга. Предполагаемый мотив преступления — ревность, сообщают Naviny.by.



Фото: naviny.by

О трагедии стало известно в декабре 2016 года. Поздно вечером в «скорую» позвонила Елена Агаева и сообщила, что ее супруг потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Экспертиза показала, что он умер от насильственных действий. На теле погибшего зафиксированы множественные переломы ребер и грудины с повреждением внутренних органов, закрытая черепно-мозговая травма и другие повреждения. Удары наносились руками, ногами и скалкой, — всего около 60 ударов.

Подозрения пали на супругу убитого мужчины. Женщина узнала, что супруг хочет уйти из семьи, забрала у него паспорта, не выпускала из дома, применяя силу, сообщали ранее в Следственном комитете.

Известно, что ранее никто из супругов к уголовной ответственности не привлекался. Погибший по национальности азербайджанец. Обвиняемая была индивидуальным предпринимателем, у нее на иждивении остается несовершеннолетняя дочь.

Елене Агаевой предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью, санкция данной статьи предусматривает суровое наказание — вплоть до смертной казни или пожизненного заключения, однако в отношении женщин максимальным наказанием является 25 лет лишения свободы. Обвиняемая вину не признает.