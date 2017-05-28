В Ветке после реконструкции откроется детский сад

Эксплуатация детского дошкольного учреждения из-за его аварийного состояния была приостановлена в октябре 2016 года. Тогда было принято решение о его реконструкции. На ремонтные работы из средств областного бюджета было выделено 1 млн 490 тыс. рублей.

В рекордно короткие сроки проведена модернизация здания. Территория учреждения полностью благоустроена и огорожена. Современным технологическим оборудованием оснащены пищеблок, прачечная, музыкальный и физкультурный залы. Оборудованы уютные детские спальни и игровые комнаты. Также инфраструктура обновленного детсада включает кабинеты психолога и логопеда.

— Двухэтажное здание теперь отвечает всем современным требованиям и обеспечит детям высокий уровень комфорта. Обновленный детский сад на 61 место откроется 1 июня, — рассказал начальник отдела образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома Сергей Любимов.

По словам чиновника, в Ветковском районе запланированы реконструкция и капитальный ремонт еще трех учреждений образования: гимназии Ветки, Радужской средней школы и Столбунской средней школы. Их модернизация начнется в ближайшее время.