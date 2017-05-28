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Мужчины из Грузии вербовали жительниц Витебской области для занятия проституцией
29.05.2017 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Витебские правоохранители задержали двух мужчин, которые вербовали девушек для занятия проституцией в Турции, сообщает пресс-служба милиции региона.
Двое граждан Грузии 28-ми и 31-го года знакомились с девушками в социальных сетях, а затем предлагали им хорошо заработать. При этом говорили, что если девушка захватит с собой на заработки подругу, то и за это получит внушительную сумму денег.
В начале этого месяца вербовщики прибыли в Витебск, а 25 мая их задержала милиция. Мужчины пытались вывезти в Турцию для занятия проституцией двух жительниц Витебской области — 18-ти и 19-ти лет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 171 (Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией) УК Беларуси.
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Двое граждан Грузии 28-ми и 31-го года знакомились с девушками в социальных сетях, а затем предлагали им хорошо заработать.
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