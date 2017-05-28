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Мужчины из Грузии вербовали жительниц Витебской области для занятия проституцией

29.05.2017 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебские правоохранители задержали двух мужчин, которые вербовали девушек для занятия проституцией в Турции, сообщает пресс-служба милиции региона.

Двое граждан Грузии 28-ми и 31-го года знакомились с девушками в социальных сетях, а затем предлагали им хорошо заработать. При этом говорили, что если девушка захватит с собой на заработки подругу, то и за это получит внушительную сумму денег.

В начале этого месяца вербовщики прибыли в Витебск, а 25 мая их задержала милиция. Мужчины пытались вывезти в Турцию для занятия проституцией двух жительниц Витебской области — 18-ти и 19-ти лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 171 (Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией) УК Беларуси.

Правоохранители полагают, что мужчины могли предлагать такого рода заработок и другим жительницам региона. Милиционеры просят всех, кто владеет какой-либо информацией о деятельности задержанных, обращаться по телефонам: +375 0212 64-66-96 или 102.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 21
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Двое граждан Грузии 28-ми и 31-го года знакомились с девушками в социальных сетях, а затем предлагали им хорошо заработать.

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