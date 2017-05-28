В Гродненском горисполкоме состоялся открытый аукцион по продаже недвижимости. После строительства жилого комплекса «Консент» напротив автовокзала остался невостребованным котлован с готовыми фундаментами, хотя, согласно проекту, здесь должны были разместиться объекты торговли. Котлован временно засыпали, а площадку засеяли травой и разбили клумбы. 26 мая этот земельный участок на аукционе купил индивидуальный предприниматель из Гродно за 89 тысяч рублей, сообщает «Гродненская правда».





По условиям аукциона, новый собственник обязан построить здесь объект общественного питания с подземным паркингом для автомобилей.

За 9,6 тысячи рублей продано право аренды нежилого помещения на улице Индурское шоссе при начальной цене торгов 625 рублей. Прежние хозяева помещения на первом этаже многоэтажного дома планировали открыть пиццерию, но не выдержали санитарных требований к объекту общественного питания. Новый собственник пока решает, как использовать приобретенное помещение.

Одним из лотов было имущество СООО «Экопромэнерго», а именно — комплекс зданий и сооружений бывшего гродненского пивзавода. Начальная цена продажи составляла чуть более полутора миллионов рублей. Как сообщили в Гродненском центре недвижимости, с собственником бывшего пивзавода заключен договор-поручение на проведение торгов. Поскольку заявок на его покупку не поступило, лот был снят с аукционных торгов. Конечно, усугубил ситуацию пожар , нанесший значительный ущерб исторической постройке 1877 года. Скорее всего, условия продажи бывшего пивзавода изменятся.

Не состоялся аукцион по продаже конфискованного имущества. На половину из десяти выставленных лотов не поступили заявки, а вот трехгектарный земельный участок с капитальными строениями на улице Индустриальной был неправильно оформлен для продажи и снят с аукциона.

Выставлялись на аукцион три земельных участка для строительства жилых домов. За 29,4 тысячи рублей продан один площадью 13 соток в районе индивидуальной жилой застройки Погораны-Кошевники. За его покупку торговались три участника аукциона.