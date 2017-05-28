Папа Римский наградил священника-уроженца Беларуси золотым крестом

28 мая католический священник, уроженец Беларуси Иосиф Заневский получил от Святого Престола крест «За заслуги перед Церковью и Папой», сообщает «РИА Новости» .



Иосиф Заневский и Владимир Кабак. Фото с сайта cathmos.ru

Священник, монах ордена салезианцев, Иосиф Заневский получил крест в воскресенье во время прощальной мессы. Последние 26 лет он был настоятелем прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве и покинул его в связи с переводом на другую работу. Отец Иосиф продолжит служение в салезианском доме на Филях в Москве.

Иосиф Заневский родился в Гродненской области в семье верующих католиков. Что необходимо сделать, чтобы стать священником, юноше рассказала явившаяся ему во сне покойная сестра. Заневский попал в Польшу, оформив фиктивный брак, и в 1978 году был тайно рукоположен в священники. Вскоре после этого он вернулся в СССР, служил в Гродно, Островецком и Ошмянском районах.

После перестройки переехал в Россию, где служил сначала в Саратове, потом в Москве. В столице Заневский стал настоятелем прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и добился возвращения католикам кафедрального собора — главного католического храма Москвы.

Крест «За заслуги перед Церковью и Папой» — государственная награда Ватикана, учрежденная в XIX веке. Считается шестой по старшинству наградой римско-католической церкви. Вручается духовенству и мирянам, которые посвятили служению Католической церкви и Святому Престолу не менее 25 лет.

Новым настоятелем кафедрального собора Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве стал отец Владимир Кабак, тоже уроженец Беларуси. Он родился в Сморгони, религиозное образование получил в Польше, был настоятелем костела в Гатчине под Петербургом, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.