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Папа Римский наградил священника-уроженца Беларуси золотым крестом
29.05.2017 16:02 — Новости Общества | Tut.by
28 мая католический священник, уроженец Беларуси Иосиф Заневский получил от Святого Престола крест «За заслуги перед Церковью и Папой»,
Священник, монах ордена салезианцев, Иосиф Заневский получил крест в воскресенье во время прощальной мессы. Последние 26 лет он был настоятелем прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве и покинул его в связи с переводом на другую работу. Отец Иосиф продолжит служение в салезианском доме на Филях в Москве.
Иосиф Заневский родился в Гродненской области в семье верующих католиков. Что необходимо сделать, чтобы стать священником, юноше рассказала явившаяся ему во сне покойная сестра. Заневский попал в Польшу, оформив фиктивный брак, и в 1978 году был тайно рукоположен в священники. Вскоре после этого он вернулся в СССР, служил в Гродно, Островецком и Ошмянском районах.
После перестройки переехал в Россию, где служил сначала в Саратове, потом в Москве. В столице Заневский стал настоятелем прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и добился возвращения католикам кафедрального собора — главного католического храма Москвы.
Крест «За заслуги перед Церковью и Папой» — государственная награда Ватикана, учрежденная в XIX веке. Считается шестой по старшинству наградой римско-католической церкви. Вручается духовенству и мирянам, которые посвятили служению Католической церкви и Святому Престолу не менее 25 лет.
Новым настоятелем кафедрального собора Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве стал отец Владимир Кабак, тоже уроженец Беларуси. Он родился в Сморгони, религиозное образование получил в Польше, был настоятелем костела в Гатчине под Петербургом,
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28 мая католический священник, уроженец Беларуси Иосиф Заневский получил от Святого Престола крест "За заслуги перед Церковью и Папой", сообщает "РИА Новости".
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