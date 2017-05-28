29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40% заядлых курильщиков избавляются от зависимости при обращении к специалистам, сообщил журналистам главный нарколог Министерства здравоохранения Иван Коноразов, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Коноразов назвал зависимость от никотина одной из самых тяжелых в психологическом плане. Если с физической зависимостью можно справиться с помощью лекарств, то от психологической поможет избавиться врач-специалист или психолог. "Если у человека есть желание, если он проходит все предлагаемые этапы, выполняя рекомендации врача, процент выздоровления достаточно высокий. Я думаю, процентов 40 избавляется от этой зависимости", - сказал главный нарколог.

Он уточнил, что речь идет о тяжелых формах зависимости, когда человек выкуривает около 20-25 сигарет в день на протяжении многих лет. Если же человек курит время от времени, то процент выздоровления значительно выше - 60-80% при условии выполнения рекомендаций врача.

По оценке Ивана Коноразова, в Беларуси достаточно выстроенная система оказания медпомощи лицам, употребляющим табачные изделия. Помощь оказывают врачи-психиатры-наркологи, врачи-психотерапевты. В государственных организациях здравоохранения достаточно широкий штат медицинских психологов. При необходимости назначается лекарственная терапия. В случае тяжелых форм зависимости предусмотрена возможность госпитализации в отделения реабилитации, которые работают круглосуточно. "Есть небольшой процент пациентов, которые в амбулаторных условиях не могут отказаться от употребления табака. Тогда используется комплексный метод - лекарственная терапия, психотерапия и физиотерапия", - рассказал врач.

Согласно госпрограмме "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы всем органам местной исполнительной власти, управлениям здравоохранения поручено организовать кабинеты по отказу от курения на базе наркологических кабинетов. В некоторых регионах такие кабинеты организованы и функционируют. Специалисты проходят обучение в БелМАПО.

Иван Коноразов подчеркнул, что специалисты готовы оказывать всю необходимую помощь желающим отказаться от курения. Никакого учета при этом вестись не будет, даже после госпитализации в стационар человек не становится на учет к наркологу, ему в плановом порядке оказывается консультативная помощь. Основная задача - доступность такой помощи.-0-