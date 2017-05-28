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Утром - деньги, вечером - стулья. Речичанин получил пять лет с конфискацией за мошенничество
29.05.2017 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Житель районного центра похитил имущество и денежные средства 54 граждан и юридических лиц на общую сумму более 50 тыс. рублей, сообщает
В ходе следствия было установлено, что директор и учредитель частного производственного унитарного предприятия Речицы с 2010 по 2011 год под предлогом покупки товара для организации, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, завладел имуществом ряда предприятий на общую сумму свыше 800 рублей.
Спустя несколько лет, с 2013 по 2015 год, он заключал фиктивные договоры бытового подряда на изготовление мебели, не собираясь и не имея возможности выполнять работу по ее изготовлению. Директор получал от заказчиков деньги, которыми распоряжался по своему усмотрению.
Суд Речицкого района признал 47-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Суд Речицкого района признал 47-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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