Утром - деньги, вечером - стулья. Речичанин получил пять лет с конфискацией за мошенничество

Житель районного центра похитил имущество и денежные средства 54 граждан и юридических лиц на общую сумму более 50 тыс. рублей, сообщает УСК по Гомельской области .





В ходе следствия было установлено, что директор и учредитель частного производственного унитарного предприятия Речицы с 2010 по 2011 год под предлогом покупки товара для организации, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, завладел имуществом ряда предприятий на общую сумму свыше 800 рублей.

Спустя несколько лет, с 2013 по 2015 год, он заключал фиктивные договоры бытового подряда на изготовление мебели, не собираясь и не имея возможности выполнять работу по ее изготовлению. Директор получал от заказчиков деньги, которыми распоряжался по своему усмотрению.

Суд Речицкого района признал 47-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.