Следователи разыскивают злоумышленника, укравшего сейф из офиса фирмы в Вороновском районе

Неизвестный украл из офиса фирмы-грузоперевозчика в Вороновском районе в деревне Вороновка ноутбук, планшет, несколько коробок со спиртными напитками и металлический сейф, в котором находились 24 тысячи долларов США, 9 тысяч евро и 120 тысяч российских рублей. Преступление произошло еще 10 апреля, сейчас следователи устанавливают личность злоумышленника, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РБ.

Преступник сначала проник через незапертую дверь в гараж для большегрузных автомобилей, а потом с помощью металлической лестницы через открытое окно и в смежное помещение — служебный кабинет руководства фирмы.

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Похититель был заснят камерами видеонаблюдения, которые расположены в гараже и на прилегающей территории фирмы. Следователи обращаются к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении его личности. Контактные телефоны: 8 (015 94) 2−03−73 или 102.