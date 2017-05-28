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Следователи разыскивают злоумышленника, укравшего сейф из офиса фирмы в Вороновском районе
29.05.2017 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Неизвестный украл из офиса фирмы-грузоперевозчика в Вороновском районе в деревне Вороновка ноутбук, планшет, несколько коробок со спиртными напитками и металлический сейф, в котором находились 24 тысячи долларов США, 9 тысяч евро и 120 тысяч российских рублей. Преступление произошло еще 10 апреля, сейчас следователи устанавливают личность злоумышленника,
Преступник сначала проник через незапертую дверь в гараж для большегрузных автомобилей, а потом с помощью металлической лестницы через открытое окно и в смежное помещение — служебный кабинет руководства фирмы.
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Похититель был заснят камерами видеонаблюдения, которые расположены в гараже и на прилегающей территории фирмы. Следователи обращаются к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении его личности. Контактные телефоны: 8 (015 94) 2−03−73 или 102.
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Неизвестный украл из офиса фирмы-грузоперевозчика в Вороновском в районе в деревне в деревне Вороновка ноутбук, планшет, несколько коробок со спиртными напитками...
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