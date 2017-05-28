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Белорусские военные посетят авиабазу в Германии
29.05.2017 17:20 — Новости Общества | БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные посетят авиабазу и военный объект вооруженных сил Германии. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.
Два представителя Вооруженных Сил Беларуси с 29 мая по 2 июня примут участие в посещении авиационной базы и военного объекта вооруженных сил Германии. Визит организован для представителей государств - участников ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.-0-
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Визит организован для представителей государств - участников ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
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