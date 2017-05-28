Белорусские военные посетят авиабазу в Германии

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные посетят авиабазу и военный объект вооруженных сил Германии. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Два представителя Вооруженных Сил Беларуси с 29 мая по 2 июня примут участие в посещении авиационной базы и военного объекта вооруженных сил Германии. Визит организован для представителей государств - участников ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.-0-