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Равков обсудил с послом Азербайджана перспективы военного сотрудничества

29.05.2017 17:28 — Новости Общества | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минобороны.

На встрече стороны обсудили состояние военного сотрудничества и его перспективы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече стороны обсудили состояние военного сотрудничества и его перспективы.

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