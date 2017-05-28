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Равков обсудил с послом Азербайджана перспективы военного сотрудничества
29.05.2017 17:28 — Новости Общества | БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минобороны.
На встрече стороны обсудили состояние военного сотрудничества и его перспективы.-0-
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На встрече стороны обсудили состояние военного сотрудничества и его перспективы.
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