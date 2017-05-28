Минздрав: обсуждать декрет об электронных сигаретах можно до 12 июня

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Декрет, согласно которому электронные парогенераторы могут приравнять к обычным сигаретам, проходит этап общественного обсуждения, заявила в понедельник в Минске заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Наройчик.

"Со всеми заинтересованными органами он (проект декрета — Sputnik) отработан, внесены существенные дополнения в этот декрет", — сказала замглавврача.

Она отметила, что ограничения на электронные сигареты будут такие же, как и на "аналог", в частности, запрет на продажу лицам до 18 лет, запрет курения, рекламы и открытой выкладки в магазинах.

Также Найрочик отметила, что планируется расширить перечень мест, где будет запрещено курение, в том числе и электронных сигарет.

Этап общественного обсуждения декрета президента завершится 12 июня, после чего законопроект будет доработан и внесен в администрацию президента. Представитель Минздрава отметила, что декрет, возможно, будет принят уже до конца текущего года.

Замглавврача добавила, что уже сейчас видна активная поддержка декрета со стороны населения, причем многие хотят еще более жестких требований.