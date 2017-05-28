29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День белорусской науки и белорусско-казахстанский деловой форум пройдут на международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане. Об этом сообщил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

По словам Александра Шумилина, планом деловых и сопутствующих мероприятий на "ЭКСПО-2017" предусматривается проведение таких международных форумов, как День белорусской науки, инноваций, инвестиций, белорусско-казахстанский деловой форум, 13-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также форум "Евразийская неделя".

День Беларуси пройдет на "ЭКСПО-2017" 16 августа. Ожидается, что участие в нем примет премьер-министр. Помимо экономической составляющей будет широко представлена культурная программа.

Специализированная международная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет с 10 июня по 10 сентября в Казахстане под девизом "Энергия будущего". Предполагается, что мероприятие посетят от 2,5 до 5 млн человек, причем не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. "ЭКСПО-2017" осветит одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, - альтернативные источники энергии.-0-

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