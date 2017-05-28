ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День белорусской науки и белорусско-казахстанский деловой форум пройдут на "ЭКСПО-2017"

29.05.2017 18:08 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
День белорусской науки и белорусско-казахстанский деловой форум пройдут на "ЭКСПО-2017"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День белорусской науки и белорусско-казахстанский деловой форум пройдут на международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане. Об этом сообщил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

По словам Александра Шумилина, планом деловых и сопутствующих мероприятий на "ЭКСПО-2017" предусматривается проведение таких международных форумов, как День белорусской науки, инноваций, инвестиций, белорусско-казахстанский деловой форум, 13-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также форум "Евразийская неделя".

День Беларуси пройдет на "ЭКСПО-2017" 16 августа. Ожидается, что участие в нем примет премьер-министр. Помимо экономической составляющей будет широко представлена культурная программа.

Специализированная международная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет с 10 июня по 10 сентября в Казахстане под девизом "Энергия будущего". Предполагается, что мероприятие посетят от 2,5 до 5 млн человек, причем не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. "ЭКСПО-2017" осветит одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, - альтернативные источники энергии.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День Беларуси пройдет на "ЭКСПО-2017" 16 августа. Ожидается, что участие в нем примет премьер-министр. Помимо экономической составляющей будет широко представлена...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
При издании новых учебников сделают акцент на доступности и использовании интерактива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика