При издании новых учебников сделают акцент на доступности и использовании интерактива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При издании новых учебников акцент будет сделан на доступности и возможности использования интерактивных элементов. Об этом сообщил сегодня директор Национального института образования (НИО) Сергей Важник во время заседания общественно-консультативного совета по вопросам образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Доступность, новый дизайн, возможность подключения электронных образовательных ресурсов, которые размещаются на национальном образовательном портале, - все это будет отличать новые учебники. Их в количестве 41 планируется издать к началу следующего учебного года. "Особенностями новых школьных учебников станут доступное изложение учебного материала и реализация принципов дифференцированного подхода к обучению через дополнительный материал. Школьники через учебники получат доступ в виде ссылок на компоненты учебно-методического комплекса, в том числе на электронные образовательные ресурсы, размещенные на национальном образовательном портале", - сказал Сергей Важник.

В числе основных характеристик новых учебников также числятся практикоориентированность, включение белорусского материала, различные формы подачи учебного материала, более совершенный дизайн. "В Национальном институте образования для всех авторских коллективов проводятся семинары, на которых обсуждаются требования к современному учебнику и подходы к их реализации", - отметил директор НИО.

Руководитель также отметил важнейшую роль учителя в образовательном процессе. "Хорошему учителю ничто не помешает организовать качественный образовательный процесс, донести необходимый материал до аудитории. Над повышением качества педагогических кадров трудятся наши педвузы. В профессию идут лучшие из лучших - победители олимпиад и медалисты", - подчеркнул Сергей Важник.-0-