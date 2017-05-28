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В Беларуси рассматривается возможность создания электронного учебника по информатике

29.05.2017 18:26 — Новости Общества | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается возможность отказа от учебника по информатике на печатной основе и издания его только в электронном варианте, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национального института образования (НИО) Сергей Важник.

"Информатика - предмет динамично развивающийся. Информация в учебнике по этому предмету устаревает раньше, чем он успевает попасть в руки современных школьников. Мы рассматриваем вопрос о целесообразности издания учебника по информатике на бумажной основе. Возможно, он будет существовать только в электронном варианте", - сказал Сергей Важник. При этом он отметил, что речь пока идет об учебнике по информатике за седьмой класс. Он практически готов к изданию, нужно только решить, в каком виде его выпускать.

Если будет принято решение издавать в электронном варианте, то учебник планируется разместить на национальном образовательном портале. И он будет доступен для скачивания на планшет и любой современный гаджет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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