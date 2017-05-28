Начальник Ветковского РОВД уволен за то, что ударил несовершеннолетнего. Проводится проверка

По неофициальной информации, начальник Ветковского РОВД уволен из-за того, что ударил несовершеннолетнего. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на несколько источников.

Как стало известно TUT.BY, инцидент случился в апреле в нерабочее время. Подросток стоял в кампании и на замечание правоохранителя ответил грубостью, и тот ударил его.

«Начальник Ветковского РОВД уволен», — подтвердили БелаПАН в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, но не стали комментировать причины расторжения контракта.

«Следователи УСК по Гомельской области разбираются в обстоятельствах конфликта, произошедшего в городе Ветка между неработающим местным жителям 1979 года рождения и несовершеннолетним 2001 года рождения. В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление объективной картины произошедшего», — сообщили БелаПАН в отделе информации и связей с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета.

Известно, что назначены экспертизы, чтобы выяснить, в каком состоянии находились участники конфликта.