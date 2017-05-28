29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский отборочный тур среди студентов XVI Всемирного конкурса "Мост китайского языка" успешно состоялся в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

По традиции конкурс включал четыре этапа: ответы на вопросы, устные выступления на заданную тему, одно из которых - без предварительной подготовки, и творческий номер. В отборочном туре участвовали 11 белорусских студентов, которые наилучшим образом проявили свои способности.

Главная тема конкурса - "Будущее светит нам мечтою". Этап творческого выступления включал множество различных ярких форм искусства: песни, танцы, юмористические диалоги, короткие пьесы, "театр одного актера", оригинальный "театр теней".

Первое место заняла студентка Института Конфуция МГЛУ Екатерина Калигаева, второе место заняла студентка БГУ Ольга Космачева. Обе студентки представят Беларусь в финале Всемирного конкурса "Мост китайского языка" среди студентов, который пройдет в Китае. Занявший третье место студент МГЛУ Кондратович Евгений также примет участие в конкурсе в качестве болельщика.

В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах КНР в Беларуси Ло Чжаньхуэй, начальник управления международного сотрудничества Министерства образования Беларуси Владимир Шапуров, ректор МГЛУ Наталья Баранова, декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский, декан факультета филологии БГУ Иван Ровдо, а также руководители, преподаватели китайского языка в высших учебных заведениях, представители СМИ, белорусские и китайские студенты.

Ректор МГЛУ рассказала о развитии конкурса "Мост китайского языка" среди студентов и школьников в Беларуси и выразила благодарность отделу по делам образования посольства и дипмиссии КНР за неизменную поддержку в деле преподавания китайского языка в МГЛУ и в Беларуси в целом, а также всем студентам, принимающим активное участие в конкурсе.

Начальник управления международного сотрудничества Министерства образования Беларуси в свою очередь обратил внимание, что на протяжении последних лет уровень китайско-белорусского сотрудничества во всех сферах непрерывно повышается, все больше белорусов знакомятся с китайским языком. Он пожелал им достичь хороших результатов в учебе и внести свой вклад в развитие отношений между двумя странами.

Ло Чжаньхуэй, выступая с речью на церемонии награждения, отметил, что участники на сцене проявили свои прекрасные языковые навыки, а также благодаря участию в конкурсе "Мост китайского языка" углубили познания в многогранной китайской культуре. Временный поверенный пожелал всем участникам стать настоящими посланниками дружбы и мостом для контактов между двумя странами.

Главными организаторами данного конкурса стали головной офис Института Конфуция (Государственная канцелярия по распространению китайского языка за рубежом "Ханьбань") и отдел по вопросам образования посольства Китая в Беларуси, а соорганизатором - Институт Конфуция в МГЛУ при содействии Союза китайских студентов в Беларуси.-0-