Новая концепция проведения парада ко Дню Независимости в Минске обсуждена вчера на встрече у Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

«Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие, — сказал глава государства. — Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб».

Как подчеркнул Александр Лукашенко, народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении. «И увидеть лицо своих защитников, солдат Вооруженных Сил, — добавил он. — Не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС».

По мнению Президента, на параде необходимо продемонстрировать современные образцы гражданской техники, которая производится в стране. «Меня беспокоит, что наши люди (не все, а значительная часть) не знают, чем живет гражданская Беларусь, что мы создаем даже в эти сложные, непростые времена. Ведь есть что показать. И это надолго остается в памяти людей», — отметил он.

Как доложил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков, проведение парада в честь Дня Независимости поддерживается большинством населения, поскольку гражданам интересно увидеть новинки белорусской военной техники и вооружения. Кроме того, это событие является особенным и для военнослужащих: они считают честью принять участие в нем.

По итогам встречи решено в нынешнем году провести парад по особому сценарию, чтобы это не стало рядовым показным мероприятием. В частности, будет увеличено количество пеших «коробок» парадных расчетов за счет отдельных механизированных бригад и территориальных войск, а также число «коробок» механизированной колонны. По окончании торжественного шествия часть военной техники планируется оставить на улицах Минска, чтобы горожане и гости столицы смогли разглядеть ее поближе.

Также в День Независимости в городе будет демонстрироваться новейшая гражданская техника, которая производится в Беларуси.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь