Войска РЭБ: в ногу с технологиями

Недавно на 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО, 230‑м общевойсковом полигоне и участке местности «Дретунь» прошло совместное специальное учение со специалистами радиоэлектронной борьбы вооруженных сил ­Республики Беларусь и Российской Федерации.









Главной особенностью этого учения стал его размах — российские подразделения РЭБ выполняли его задачи со своих пунктов постоянной дислокации. Техника радиоэлектронной борьбы позволяет работать на огромных расстояниях — и физическое присутствие в районе действия не всегда обязательно, как, например, в этот раз.

…На полигоне неестественная тишина… Военная техника замаскирована так хорошо, что заметить ее просто невозможно, даже звука работающего оборудования не слышно — так трудятся специалисты РЭБ: аккуратно, скрытно. На позициях — надежная охрана: военнослужащие срочной службы.

— Наша основная задача на этом учении — постоянное ведение радиоразведки, а также осуществление радиоэлектронного подавления, — рассказал командир отдельного батальона РЭБ подполковник Валерий Рогачёв. — При этом особое внимание мы уделяем подготовке и обучению подчиненного личного состава, работе в наиболее сложной обстановке.

Командир отдельного батальона отметил также, что в ходе отработки учебно-боевых задач подразделениям РЭБ противодействуют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника. Для дез­организации их слаженных действий экипажи станций помех ведут радиоподавление радиосетей управления, определяют местоположение групп и тем самым обеспечивают живучесть своих войск.

Вдруг у одного из командных пунктов началась стрельба. Как оказалось, это попытка ДРГ выбить специалистов РЭБ из рабочей колеи.

Подчиненные командира отдельного полка РЭБ полковника Юлия Гвоздя без потерь отрази­ли нападение неприятеля.

— С выполнением непосредственных задач по предназначению справляемся, также ведем противоборство с диверсионными группами, которые стараются всеми способами подорвать боевую работу наших подразделений, — пояснил командир полка. — Отлично показывает себя новый комплекс радиотехнической разведки «Пеленг». Он позволяет обнаруживать и сопровождать воздушные цели на больших расстояниях — до 450 километров.







Офицер рассказал, что в учении задействованы как новые, так и модернизированные образцы техники РЭБ. Отличить старые станции помех от новых по внешним признакам невозможно — все дело в «начинке». Новое цифровое оборудование, а также современное программное обеспечение позволили перейти на новый уровень обработки информации, осуществления радиоразведки.

Например, при помощи автоматизированного командного пункта управления батальона или роты командир подразделения может самостоятельно руководить любой из подчиненных станций помех, назначать им частоты.

Наблюдая за действиями подчиненных, комментарием поделился начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Игорь Данильчик:

— В наше время ни один вооруженный конфликт не обходится без основного средства управления войсками — радиосвязи. И поэтому особое внимание в вой­сках РЭБ мы уделяем техническому оснащению. Сейчас технологии быстро развиваются, и наша задача — не отставать от них, идти в ногу со временем, создавая новые образцы техники и улучшая путем модернизации те, что находились у нас на вооружении ранее. В ходе этого учения крещение и обкатку прошли многие единицы техники, которые были представлены на 8‑й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX‑2017. В скором времени они поступят на вооружение в воинские части. Отдельно хочется отметить, что это крупнейшее учение войск РЭБ, проходившее на территории нашего государства. И в нем приняли участие не только все воинские части РЭБ наших Вооруженных Сил, но и подразделения РЭБ российской части Региональной группировки войск (сил).

Полковник Игорь Данильчик подчеркнул также, что совместное специальное учение позволило обменяться ценным опытом, объективно оценить действия каждой из сторон.

