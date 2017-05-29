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Сверкая медью труб и золотом погон…

29.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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День 75‑летия со дня образования 6‑й отдельной гвардейской механизированной Киевско-Берлинской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Александра Суворова и Богдана Хмельницкого бригады стал праздником не только для ее воинского коллектива, но и для всего областного центра Принеманья.

Праздник начался в минувшую пятницу торжественным открытием мемориала героям-мотострелкам. Памятник, представляющий собой БМП‑2 на постаменте, открыли генерал-лейтенант в отставке Александр Павловский и командующий войсками ЗОК генерал-майор Виктор Хренин. В прошлом они были командирами 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Затем военнослужащие и ветераны бригады заложили памятную аллею.

Торжественное собрание, посвященное юбилею, прошло в актовом зале Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы. Торжественную часть открыл командир бригады гвардии полковник Вадим Суров, затем воинский коллектив от имени главы военного ведомства поздравил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев. В свое время он также командовал этой бригадой. Он напомнил, что 6‑я гвардейская — прославленное соединение, которое имеет богатую историю. В его рядах служили 134 Героя Советского Союза — это больше, чем в любой другой воинской части наших Вооруженных Сил. Воинами этого соединения в ходе тяжелых и кровопролитных боев на Сандомирском плацдарме в августе 1944 года впервые был развеян миф о непобедимости новейших тяжелых танков вермахта «Королевский тигр». Из гвардейского воинского коллектива вышла плеяда известных военачальников.

Олег Алексеевич горячо поблагодарил юбиляров за ратный труд и наградил лучших военнослужащих соединения. За усердие и отличие по службе, достигнутые успехи в служебной деятельности были награждены грамотами, благодарностями и ценными подарками гвардейцы полковники Дмитрий Битный, Виталий Кильчевский и Сергей Кравчук, подполковники Александр Лавренов, Олег Бакович и Николай Иванов, майоры Сергей Шилин и Константин Будило, капитан Сергей Кузнецов, старший лейтенант Борис Зеленко и многие другие.

От имени председателя Гродненского облисполкома горячо поздравил гвардейцев и поблагодарил их за самоотверженный ратный труд управляющий делами облисполкома Игорь Попов. Церемонию поздравления и награждения продолжил прокурор области старший советник юстиции Виктор Корзун.


Награды лучшим военнослужащим вручает командующий войсками ЗОК генерал-майор Виктор Хренин

 
 
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День 75‑летия со дня образования 6‑й отдельной гвардейской механизированной Киевско-Берлинской ордена...

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