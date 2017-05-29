Испытания на профессиональное мастерство

Прошедшие на базе 72 ОУЦ и 227‑го общевойскового полигона состязания на звание лучшего командира механизированного (танкового) батальона и мотострелковой (танковой) роты показали возросший уровень полевой выучки офицеров. Комбаты и ротные были и остаются ключевыми фигурами командного звена. Должное значение в повышении уровня профессионально-должностной подготовки этой категории офицеров, совершенствования их полевой выучки уделяется в Вооруженных Силах Беларуси.

Исходя из характера современного общевойскового боя, на офицеров этого звена возложено выполнение ответственных задач. В том числе и ведения активных боевых действий в автономном режиме в различных условиях тактической обстановки. А значит, профессионалы указанной категории обязаны иметь высокую степень обученности, обладать соответствующими морально-психологическими и профессиональными качествами, которые позволили бы в любой ситуации успешно управлять в бою не только штатными подразделениями, но и поддерживающими и приданными ему силами и средствами. Уровень полевой выучки офицеров этого тактического звена постоянно находится на особом контроле у руководства Министерства обороны.

Одним из важнейших стимулирующих элементов по повышению профессионально-должностной подготовки комбатов и ротных является проведение состязаний по полевой выучке.







Как отметил в беседе начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич (он же председатель комиссии), практика ежегодного проведения профессиональных соревнований доказала свою эффективность. Первенство среди комбатов и ротных позволяет объективно оценить степень индивидуальной обученности и полевой выучки его участников, а также повысить уровень профессионального мастерства, руководства повседневной деятельностью командиров. Дорогого стоит и такое слагаемое соревнований, как обмен опытом между их участниками.

Не менее важная задача таких состязаний — определить лучших офицеров для формирования кадрового резерва и рассмотрения их как кандидатов на вышестоящие должности. По словам генерал-майора Андрея Некрашевича, за прошедший год половина зарекомендовавших себя командиров рот получила новые назначения. А для комбатов, ставших победителями состязаний, — это прямая дорога для поступления на командно-штабной факультет Военной академии и серьезный шаг для их дальнейшего профессионального роста.

Так что и для нынешних участников состязаний на кону стояло не только право стать лучшим комбатом и ротным по полевой выучке, но и возможность получить предусмотренную для победителей денежную премию и продвижение по службе.

…В очередной раз за лавры победителя «скрестили шпаги» командиры механизированных и танковых батальонов СЗОК, ЗОК и 72 ОУЦ, а также двенадцать командиров мотострелковых (танковых) рот, ставшие лидерами среди представителей этого командного звена в войсках оперативных командований.

Чтобы объективно оценить степень выучки участников профессионального первенства, в комиссию вошли офицеры не только из главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил, но и преподавательский состав Военной академии, представители 72 ОУЦ, Северо-Западного и Западного оперативных командований.

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Естественно, с первого дня соревнований каждый его участник стремился показать свой профессионализм и отменные практические навыки по тактической, огневой, технической и физической подготовке, по вождению боевых машин. Среди экзаменуемых офицеров царил настоящий дух состязательности. Со стороны было заметно, как комбаты и ротные в азарте соперничества рвались в бой, чтобы на деле продемонстрировать членам комиссии свою полевую выучку, физическую подготовленность, индивидуальные навыки владения штатным вооружением и боевой техникой…

После проверки знаний теории большую часть состязаний его участники провели на 227‑м общевойсковом полигоне, танкодроме и машинодроме 72 ОУЦ. Практические профессиональные испытания по огневой подготовке состояли из отработки нормативов, выполнения 2‑го упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из вооружения Т‑72Б и БМП-2, а также 1 УКС и 2 УУС из АК‑74.

Выверку прицельных приспособлений и приведение вооружения боевых машин и стрелкового оружия к нормальному бою проводили сами участники состязаний.

…Уже после первых артвыстрелов из танка над горизонтом нависла густая пыльная завеса, что значительно затрудняло сводным экипажам обзор и видимость мишеней, ведение разведки целей. В таких условиях лишь безупречное владение всеми тонкостями огневой выучки и немалый профессиональный опыт могли обеспечить высокую оценку на практическом этапе стрельб.

