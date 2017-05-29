Полковник Олег Серавкин: «Каждый четвёртый в Вооружённых Силах имеет отношение к этому празднику»

Вчера впервые в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечался День военного автомобилиста. Соответствующий приказ глава военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков подписал в ноябре прошлого года. Накануне праздника наш корреспондент встретился с начальником автомобильного управления Министерства обороны Республики Беларусь полковником Олегом Серавкиным.









— Олег Викторович, расскажите, пожалуйста, какая была необходимость выделять День военного автомобилиста как отдельный праздник — ведь осенью в нашей стране уже отмечается День автомобилиста и дорожника?

— Дело в том, что понятие автомобилист как специалист — широкое. Автомобилистом в гражданской среде можно назвать любого, кто держал руль в руках или ремонтировал дороги. Но военный автомобилист — ценный специалист, и он достоин, чтобы у него был свой праздник.

Мысль о том, чтобы создать отдельный праздник для военных специалистов эксплуатации и ремонта автомобильной техники, появилась давно — еще в начале 90‑х годов прошлого века. Ее предложил тогда начальник автомобильной службы Краснознаменного Белорусского военного округа генерал-майор (ныне в отставке) Михаил Панков. Но в то время создать свой годовой праздник по объективным причинам не получилось… Однако сама эта мысль продолжала вынашиваться следующими поколениями военных автомобилистов.

Затем вопрос о создании нашего профессионального праздника поднял экс-начальник автомобильного управления Министерства обороны ныне полковник запаса Вячеслав Иванов. Мы продолжили его дело — и результатом нашей плодотворной работы стал приказ министра обороны Республики Беларусь от 15 ноября 2016 года № 1520 «Об установлении даты проведения годового праздника Дня военного автомобилиста».

— А почему отправной точкой стало 29 мая?

— Согласно указу императора Николая II, 29 мая 1910 года в Санкт-Петербурге была образована первая в Российской империи учебная автомобильная рота. Основной ее задачей являлась подготовка водителей для автомобильных частей. Причем за довольно короткий промежуток времени созданная тогда рота стала буквально центром автомобильного и технического обеспечения войск. Фактически она стала прообразом организации автомобильной службы Вооруженных Сил и системы автотехнического обеспечения.

Еще один интересный факт: из истории известно, что в то время это подразделение формировалось в основном из наших земляков — призывников, проживавших на территории нынешней Беларуси. Мы посчитали, что это является хорошей основой для создания этого праздника.

— Можно считать, что этот праздник был образован как дань памяти военным автомобилистам всех времен, восхваление их заслуг и вклада в укрепление оборонного потенциала страны?

— Конечно!.. День военного автомобилиста — профессиональный праздник таких специалистов, которые есть в составе всех соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В системе вооружения военная автомобильная техника также стоит на особом месте — она входит в состав всех родов

войск и является составляющей многих из них. В обязанности военных автомобилистов как в мирное, так и в военное время входит эвакуация раненых, перевозка имущества, материальных средств и боеприпасов, а также перевозка личного состава.

Если говорить о заслугах военных автомобилистов, необходимо вспомнить, конечно, Великую Отечественную войну. Фронтовые водители перевезли более 101 миллиона тонн грузов. За мужество и отвагу пятнадцать автомобильных частей получили почетные наименования, 94 соединения были награждены орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Кутузова, Александра Невского. Около 21.000 автомобилистов за героические подвиги были награждены орденами и медалями, одиннадцать из них удостоились звания Героя Советского Союза.





Ну а в Афганистане во время военных операций на военных автомобилистов легла основная нагрузка по снабжению материальными средствами и перевозке военнослужащих.

Я могу с гордостью сказать: в настоящее время более 13.000 военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь являются специалистами автомобильной службы. Фактически каждый четвертый белорусский солдат, сержант, прапорщик и офицер связан сегодня с эксплуатацией и ремонтом военной автомобильной техники — и, соответственно, имеет отношение к этому празднику. Это тоже повод для гордости!

— А как к этому отнеслись ветераны автомобильной службы?

— Только положительно! Накануне праздника в Старых Дорогах на базе 288‑й базы резерва автомобилей было проведено первое торжественное, посвященное ему собрание ветеранов. Присутствовало порядка пятидесяти человек, причем некоторые из них проходили службу с 1946 года в качестве специалистов по ремонту и эксплуатации военной автомобильной и специальной техники. Все они поддержали нашу инициативу и с радостью приняли участие в торжественных мероприятиях. А это дорогого стоит!

— Как сегодня обстоят дела в автомобильном управлении, которым вы руководите? Есть ли чем гордиться?

— Если говорить о состоянии автомобильной техники сегодня, стоит отметить самое главное и перспективное направление, в котором активно работают наши специалисты, — создание новых и модернизация существующих образцов вооружения.

Так, на сегодняшний день в соединениях и воинских частях сил специальных операций Вооруженных Сил почти вся техника, обеспечивающая хозяйственную деятельность, заменена на современные оте­чественные МАЗы. Всего же в войсках больше половины транспортной группы переведено на МАЗы. В основном это МАЗ‑437143, МАЗ‑531605 и МАЗ‑631705, произведенные на Минском автомобильном заводе и предназначенные для выполнения как специальных задач, так и перевозки имущества и личного состава.

Не обойду вниманием также качественную и плодотворную работу специалистов 288‑й базы резерва автомобилей, которые сами разработали и фактически наладили модернизацию и изготовление образцов вооружения — «Зенит» (ЗУ‑23-2 на базе «Урал‑43202») и «Спасатель» (медицинская машина переднего края на базе МТЛБ). Замечу, в этом году впервые планируется участие этих образцов в параде войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

Также силами специалистов‑ремонтников была проведена модернизация АС‑66 из невостребованных автомобилей ГАЗ‑66 с кунгом под нужды военных медиков. Это позволяет нам не только рационально использовать существующие материальные ресурсы, но и существенно экономить денежные средства.

— Что бы вы хотели пожелать военным автомобилистам?

— Традиционно — здоровья и счастья! Не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед в своих делах и поступках, совершенствуя автотехническое обеспечение Вооруженных Сил Республики Беларусь, внося свой вклада в обороноспособность страны!

Александр Сафин, фото из архива агентства