И слово крепче металла

В летопись суверенной Беларуси выставка MILEX‑2017 вошла как самый масштабный научно-технический форум последних лет. Она уже история. А вот представленные на выставке разработки, наоборот, будут определять облик армии еще многие годы. Белорусские оборонщики удивили партнеров не только системами вооружения и беспилотными авиационными комплексами. Минский научно-исследовательский приборостроительный институт представил уникальную многофункциональную систему — портативный информационный комплекс.

— Интерес к разработке проявили делегации из Франции, Российской Федерации, США, ЮАР и других стран, — рассказал ведущий инженер-конструктор ОАО «МНИПИ» Александр Аладко. — Уникальность белорусской разработки в ее функциональности и доступности. Портативный комплекс предназначен для информационного обеспечения деятельности войск в полевых условиях. С помощью весьма компактного для своего функционала устройства можно транслировать теле- и радиопередачи посредством видеопроекционного оборудования и выносных акустических систем, проводить оперативный сбор, обработку и распространение информации в сети Интернет, снимать и монтировать видеосюжеты, обрабатывать фото, верстать газету в полевых условиях.