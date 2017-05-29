Объявление о проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» объявляет конкурс на замещение должностей:

— профессор кафедры военной стратегии (слушателей) факультета (Генерального штаба Вооруженных Сил). Штатно-должностная категория — полковник, 42‑я группа должностного оклада;

— начальник цикла (оперативно-тактического уровня) кафедры оперативного искусства (оперативно-стратегического уровня, слушателей) факультета (Генерального штаба Вооруженных Сил). Штатно-должностная категория — полковник, 43‑я группа должностного оклада;

— начальник цикла (слушателей) кафедры разведки и иностранных армий (слушателей) факультета военной разведки. Штатно-должностная категория — подполковник, 36‑я группа должностного оклада;

— доцент кафедры оперативного искусства (оперативно-стратегического уровня, слушателей) факультета (Генерального штаба Вооруженных Сил). Штатно-должностная категория — полковник, 40‑я группа должностного оклада;

— доцент кафедры тактики (общевойсковых подразделений) общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

— доцент кафедры авиационных радиоэлектронных систем авиационного факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

— доцент кафедры управления войсками и службы штабов (слушателей) командно-штабного факультета. Штатно-должностная категория — полковник, 34‑я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры управления войсками и службы штабов (слушателей) командно-штабного факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры оперативного искусства и тактики (ВВС и войск ПВО, слушателей) командно-штабного факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры летной подготовки и боевого применения авиации авиационного факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада — две должности;

— старший преподаватель (оперативно-тактического уровня) кафедры оперативного искусства (оперативно-стратегического уровня, слушателей) факультета (Генерального штаба Вооруженных Сил). Штатно-должностная категория — подполковник, 39‑я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры систем автоматического управления. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада;

— преподаватель кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

— профессор кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления;

— профессор кафедры тактики (общевойсковых подразделений) общевойскового факультета;

— доцент кафедры социальных наук.

Условия конкурса

Требования к документам кандидатов, участвующих в конкурсе, изложены в Инструкции о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных воинских должностей научного и научно-педагогического состава в военных научно-исследовательских учреждениях и военных учебных заведениях, утвержденной приказом министра обороны Республики Беларусь от 5 сентября 2011 г. № 770, Положении о порядке проведения конкурса при замещении должностей педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 806.

Срок подачи документов — в течение тридцати дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220057, г. Минск, учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь».

Справки по тел.: (8 017) 287-43-17, 287‑46‑53.