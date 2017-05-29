Нынешней весной традиционная экспедиция «Партизанской тропой — 2017», приуроченная ко Дню Победы, собрала под эгидой Калинковичского краеведческого музея более шести десятков участников — школьников, членов кружков «Историки-краеведы» и «Радиоконструирование», воспитанников центра туризма и краеведения Мозыря, учащихся Лельчицкой районной гимназии.

Маршрут начинался с окраины города. Ребятам необходимо было пройти километры пути по лесистой, а порою и заболоченной местности. Преодоление природных преград было не единственной задачей, которую пришлось решать участникам экспедиции. Примечательно, что конечная точка маршрута, как и последующие этапы мероприятия, не были им известны. Поэтому приходилось пользоваться подсказками, спрятанными в виде «секретов» под корягами, мостами и на перекрестках лесных дорог.





В одном из пунктов ребятам для дальнейшей корректировки маршрута даже пришлось выйти на связь по радиостанции с полевым штабом, находившемся в одном из лесных урочищ. Руководитель штаба — в этой роли выступал Александр Дроник из военно-исторического клуба «Поиск» — дал указание резко сменить направление маршрута и выдвинуться в квадрат высадки условного вражеского десанта для захвата раненого парашютиста.

«Немецкого диверсанта» доставили в штаб развернутого лагеря и допросили. Он рассказал, как в начале Великой Отечественной войны немецкое командование посылало своих солдат для вывода из строя линий и узлов связи, создания заторов и пробок на дорогах, особенно у мостов, распространения ложных слухов, выявления штабов и наведения на них бомбардировочной авиации, а при возможности — и самостоятельного уничтожения их…

Ребята внимательно слушали. Это были мгновения, когда вдруг приходит понимание: как хорошо, что все происходящее — всего лишь постановка, и ничто не угрожает жизни…

Затем наступило время рассказа «советского офицера» о событиях лета 1941‑го, происходивших на Калинковщине, о том, как набирала обороты партизанская война.

Потом юные участники экспедиции на практике проверяли свои способности выживать в условиях, максимально приближенных к жизни народных мстителей. Перед ними стояла задача разбить бивуак, разжечь костер, составить отряды по пять человек и приготовиться к дальнейшим испытаниям. Предстояло состязание в военно-прикладных видах спорта, в интеллектуальной викторине, посвященной истории Второй мировой войны.

Участники военно-исторического клуба «Поиск», которым руководит Евгений Сергиенко, — опытные юнармейцы Василий Негрей, Евгений Манекин, Сергей Можар, Юлия Лагун и Данил Белозерский — выступали в качестве судей. Вопросы для викторины подготовила педагог Калинковичского центра детского творчества Татьяна Костюченко. Представительница Мозырского центра туризма и краеведения Наталья Кунцевич провела мастер-класс по определению азимута.

После простого и незамысловатого, но тем не менее вкусного обеда у костра, приготовленного ребятами, состязания продолжились. Отряды, проявляя смелость и решительность, участвовали в захватывающей игре «Лазертаг». Получив бластеры и специальное обмундирование, юнармейцы добывали победу, отрабатывая слаженность в команде, затем состоялись состязания между командами. По окончании игры основатель пейнтбольного клуба «Молот» Владимир Ломаков вручил ее участникам памятные сувениры.

Поздравил ребят с успешным завершением похода подпольщик и партизан Великой Отечественной войны Николай Киселюк.

В заключение все участники экспедици «Партизанской тропой» высказали благодарность за помощь в ее организации клубам «Поиск» и «Молот», учителям из Калинковичей В. И. Усовой (СШ № 8) и С. В. Макаренко (СШ № 7), из Мозыря Л. П. Заборщиковой (СШ № 12), И. И. Дашкевич (Лельчицкая районная гимназия), педагогам Н. А. Кунцевич (Мозырский ЦТКДиМ), В. Г. Шило и Т. В. Костюченко (ЦТДиМ, Калинковичи), преподавателю допризывной подготовки ПГАК А. М. Шмелёву.

Сергей Малащенко, г. Калинковичи