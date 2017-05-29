«Мы ждём вас в цирке!»

В огромном разнообразии интересных и значимых культурных событий нашей столицы новая программа Белорусского государственного цирка, в которой принимают участие известные всему миру белорусские и российские цирковые артисты, по праву занимает почетное место. Многочисленные зрители, пришедшие на премьерное представление с интригующим названием «Небывальщина», смогли воочию в этом убедиться.









На цирковом манеже зрителей от мала до велика удивляли и восхищали невероятно зрелищные трюки фольклорно-акробатического ансамбля «Русичи» и комические акробаты-«матросы» под руководством заслуженного артиста России Игоря Майорова, воздушные гимнасты на полотнах Максим Виноградов и Вероника Рыбчонок, великолепные ростовые куклы, забавные дрессированные хорьки, экзотические петухи и куры, а также козы-«молодожены», собаки-футболисты и… медведи — наездники на буйволах! Одним словом, «Небывальщина» — это невероятно яркая палитра красок и разнообразных цирковых жанров, суперпрофессиональная дрессура животных, умные и смешные репризы забавного клоуна, играющего роль непоседы Домовичка заслуженного артиста России Андрея Аверюшкина. Между прочим, вместе с Ольгой Аверюшкиной он еще и умело руководит выступлением дрессированных хорьков.

Новая программа посвящена актуальной во все времена теме крепкой дружбы, искренней любви и семейного счастья. И даже после того как оркестр Белорусского государственного цирка исполняет туш, зрителям не хочется уходить из этой «Небывальщины».

Ну а журналистам столичных СМИ повезло, пожалуй, больше всех. Ведь нам посчастливилось увидеть генеральную репетицию новой программы, задать интересующие нас вопросы артистам, услышать интересную информацию о «Небывальщине» и о том, какое уникальное во всем цирковом мире событие ждет Белорусский государственный цирк в самое ближайшее время.

На пресс-конференции шел разговор о том, что настоящий традиционный цирк — это большое театрализованное представление, участниками которого являются и артисты, и дрессированные животные. Во многом именно наши четвероногие друзья помогают маленьким зрителям стать добрее, научиться сострадать, быть заботливыми и искренними в отношении к братьям нашим меньшим. Заслуженная артистка России Ирина Левицкая рассказала о том, какое чуткое внимание оказывают дрессировщики своим подопечным. Когда тот или иной четвероногий артист уходит «на пенсию», он все равно остается в «штате» дрессировщика.

Выступающий в «Небывальщине» с уникальным аттракционом «Дрессированные буйволы и медведи «Самхо» заслуженный артист России Серго Самхарадзе признался, что в партнерских и дружеских отношениях с подопечными есть «поцелуй для буйвола». Ведь этому грозному, но умеющему покоряться человеку животному с глазами изумрудного цвета порой так необходима поддержка перед выходом на манеж. К слову, дрессировщик во время выступления держит на своих плечах… стокилограммового медведя!

Мы узнали и о том, что руководитель фольклорно-акробатического ансамбля «Русичи» заслуженный артист России Игорь Майоров выполняет зрелищные акробатические трюки в лаптях, которые он сам сплел и которые весят полтора килограмма. Но они совершенно не мешают ему в любимой работе!..

Художественный руководитель Белорусского государственного цирка Витаутас Григалюнас, отвечая на многочисленные вопросы журналистов, рассказал о том, что лучшие номера новой программы «Небывальщина» примут участие в ежегодном празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

Радостной новостью поделился с представителями республиканских средств массовой информации директор Белорусского государственного цирка Владимир Шабан: с 21 по 24 сентября этого года в цирке при поддержке Минского городского исполнительного комитета пройдет 1-й Минский международный фестиваль циркового искусства, который станет одним из самых значимых событий, приуроченных к празднованию 950‑летия Минска.









Для участия в фестивале подано 170 заявок, география стран огромна: от Австралии до Латинской Америки. В качестве жюри и почетных гостей в Белорусский государственный цирк приглашены известные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и директора знаменитых цирков из Монако, России, Австралии, Украины, Испании, Венгрии. По итогам конкурсной программы за высочайший уровень мастерства, виртуозность, сложнейшие трюки, красоту и грацию будут присуждены Гран-при, два «золота», два «серебра» и две «бронзы». Самые лучшие номера 1-го Минского международного фестиваля циркового искусства будут представлены уже в осенней программе Белгосцирка.

…А в преддверии самой чудесной поры года — летних отпусков и школьных каникул — наш любимый цирк дарит прекрасную, веселую, волшебную историю, которую «рассказывают» всем поклонникам циркового искусства воздушные гимнасты, акробаты на першах и на расписных качелях… Хотите увидеть? Как говорит ведущий программы Дмитрий Александров: «Мы ждем вас в цирке!».

Ирина Бурак, фото Евгения Довгаля