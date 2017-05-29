Итоги байк-феста в Бресте: 115 протоколов и 15 задержанных иностранцев

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Более 20 участников байк-фестиваля в Бресте, который прошел в минувшие выходные, задержано, среди них 15 иностранных граждан, сообщили в понедельник в эфире телеканала СТВ.

Среди задержанных иностранцев, причем за езду в состоянии алкогольного опьянения, — больше всего граждан РФ, три литовца и один житель Эстонии.

Также в отношении участников мотофестиваля было составлено 115 административных протоколов за превышение скорости. А у четверых байкеров отсутствовали водительские удостоверения.

Представитель ГАИ в эфире телеканала отметил, что с каждым годом количество пьяных водителей уменьшается, об этом свидетельствуют результаты профилактических мероприятий. Он также подчеркнул, что необходимость соблюдения ПДД, естественно, распространяется и на иностранцев.

Всего в байкерском слете, который прошел в городе над Бугом, приняли участие около четырех тысяч мотоциклистов из Беларуси, России, Польши, Германии, Франции и стран Балтии.