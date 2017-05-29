ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская таможня не пропустила в РФ шесть фур овощей и фруктов

29.05.2017 21:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Таможенники пресекли ввоз в Россию более 100 тонн санкционных овощей и фруктов, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Белорусская таможня не пропустила в РФ шесть фур овощей и фруктов
© Sputnik Павел Лисицын
Белорусы скупают запрещенные турецкие помидоры

Большегрузы были остановлены для проверки в Климовичском районе Могилевской области, в шести фурах была обнаружена плодоовощная продукция.

"В двух автомобилях, следовавших из Польши, находилось 40 тонн свежих яблок, а в четырех других, которые прибыли из Турции, — 67 тонн свежих помидоров и перцев", — рассказали в ГТК.

В ходе проверки выяснилось, что сопроводительные документы на товар были недействительны, пунктами доставки по ним являлись города Беларуси.

Санкционный товар был изъят, примерная стоимость содержимого фур составила 240 тысяч рублей. По данному факту Могилевская таможня начала административный процесс.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В документах на товар обнаружились неточности, согласно ним, продукция должна была быть доставлена в белорусские города.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Для расширения Индурского шоссе начали вырубать аллею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика