Белорусская таможня не пропустила в РФ шесть фур овощей и фруктов

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Таможенники пресекли ввоз в Россию более 100 тонн санкционных овощей и фруктов, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете Беларуси.



© Sputnik Павел Лисицын Белорусы скупают запрещенные турецкие помидоры

Большегрузы были остановлены для проверки в Климовичском районе Могилевской области, в шести фурах была обнаружена плодоовощная продукция.

"В двух автомобилях, следовавших из Польши, находилось 40 тонн свежих яблок, а в четырех других, которые прибыли из Турции, — 67 тонн свежих помидоров и перцев", — рассказали в ГТК.

В ходе проверки выяснилось, что сопроводительные документы на товар были недействительны, пунктами доставки по ним являлись города Беларуси.

Санкционный товар был изъят, примерная стоимость содержимого фур составила 240 тысяч рублей. По данному факту Могилевская таможня начала административный процесс.